Инцидент произошел 22 февраля в Софии во время протестов против запланированного перехода Болгарии на евро в 2026 году. Митингующие, связанные с пророссийской болгарской партией "Возрождение", напали на офис Евросоюза.

Влияние спецслужб Кремля на выходных почувствовала болгарская столица. Там пророссийские активисты устроили позорное зрелище, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно

Тысячи участников митинга прошли маршем к офису Еврокомиссии в Софии. Они подожгли вход в здание ЕС, забросав его петардами, коктейлями Молотова, красной краской и яйцами. Протестующим пыталась помешать болгарская полиция. Она выстроилась между агрессивными митингующими и зданием представительства ЕС. Известно, что в столкновениях пострадали 10 правоохранителей, еще шесть участников акции были задержаны.

Нападение на офис ЕС в Софии: смотрите видео

Протест завершился пением болгарского гимна на площади между Народным собранием, Советом министров и резиденцией президента.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала инцидент в соцсети "Х". Она назвала сцены разгрома офиса Евросоюза в Софии "возмутительными". Также чиновница напомнила, что в Европе нет места насилию и вандализму.

Напомним, что в США прошли митинги против политики Дональда Трампа. Американцы массово вывешивают черные флаги в знак протеста.