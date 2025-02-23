Вплив спецслужб Кремля на вихідних відчула болгарська столиця. Там проросійські активісти влаштували ганебне видовище, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Що відомо

Тисячі учасників мітингу пройшли маршем до офісу Єврокомісії в Софії. Вони підпалили вхід до будівлі ЄС, закидавши її петардами, коктейлями Молотова, червоною фарбою та яйцями. Протестувальникам намагалася завадити болгарська поліція. Вона вишукувалася між агресивними мітингувальниками та будівленю представництва ЄС. Відомо, що у сутичках постраждали 10 правоохоронців, ще шістьох учасників акціії було затримано.

Напад на офіс ЄС у Софії: дивіться відео

Протест завершився співом болгарського гімну на площі між Народними зборами, Радою міністрів і резиденцією президента.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала інцидент у соцмережі "Х". Вона назвала сцени розгрому офісу Євросоюзу у Софії "обурливими". Також чиновниця нагадала, що у Європі немає місця насильству і вандалізму.

Нагадаємо, що у США пройшли мітинги проти політики Дональда Трампа. Американці масово вивішують чорні прапори у знак протесту.