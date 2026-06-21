Россия нанесла удар по Полтавской области: каковы последствия и есть ли пострадавшие

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города и села. Враг нанёс удары по Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

Смотрите также: Россияне на рассвете нанесли удар по 12-этажному дому в Харькове

Что известно о российской атаке?

Оккупанты вечером 20 июня атаковали Полтавскую область. Попадания зафиксированы на территории двух предприятий.

В результате вражеских ударов повреждены здания, автомобили и жилые дома, расположенные рядом с объектами.

В результате атаки ранения получили 13 человек, среди них – 6 детей. По состоянию на 07:45 известно о двух погибших.

Кроме того, Виталий Дякивнич сообщил, что после атаки в регионе произошло аварийное отключение электроснабжения. В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Когда ещё Россия нападала на Полтавскую область?

В ночь на 12 июня Россия нанесла удар по Полтавской области. Под прицелом врага оказался цех одного из промышленных предприятий. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Полтавской области зафиксированы попадания вражеских ракет и беспилотников во время массированной комбинированной атаки 2 июня. В Лубенском районе в результате ударов повреждены предприятие и жилые дома. Один человек получил ранения.

В другом месте ракета упала вблизи частных домовладений, в результате чего были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.