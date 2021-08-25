Нападение на Порошенко: как отреагировали в Посольстве США

25 августа 2021 , 20:43
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твитер Посольства США в Украине

На День Независимости в Киеве на Марше защитников Петра Порошенко облили зеленкой. Посольство США осудило нападение на пятого президента Украины.

Порошенко облили зеленкой 24 августа во время многотысячного Марша защитников. В Соединенных Штатах отреагировали на инцидент.

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США о нападении на Порошенко

В посольстве отметили, что политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса.

Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии,
– говорится в сообщении.

Напомним, полицейские уже задержали мужчину, который совершил нападение на Порошенко.

Порошенко облили зеленкой: что известно

  • Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик". Тогда пятый президент направлялся к зданию Кабинета Министров, что на улице Грушевского. К политику подошел мужчина и облил его зеленкой.
  • Сначала в сети появилось видео инцидента. Там видно, что Порошенко окружен правоохранителями. Он спросил у них, где водитель, а тогда сел в полицейский автомобиль.
  • Позже появилось видео задержания мужчины, который напал на пятого президента. Его руки были грязными от зеленки.
  • Выяснилось, что он – уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Нападающему грозит до 5 лет тюрьмы.
Автор: Наталія Пристанська