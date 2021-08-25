Нападение на Порошенко: как отреагировали в Посольстве США
25 августа 2021 , 20:43Читати новину українською
Источник:твитер Посольства США в Украине
На День Независимости в Киеве на Марше защитников Петра Порошенко облили зеленкой. Посольство США осудило нападение на пятого президента Украины.
Порошенко облили зеленкой 24 августа во время многотысячного Марша защитников. В Соединенных Штатах отреагировали на инцидент.
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США о нападении на Порошенко
В посольстве отметили, что политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса.
Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии,
– говорится в сообщении.
Напомним, полицейские уже задержали мужчину, который совершил нападение на Порошенко.
Порошенко облили зеленкой: что известно
- Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик". Тогда пятый президент направлялся к зданию Кабинета Министров, что на улице Грушевского. К политику подошел мужчина и облил его зеленкой.
- Сначала в сети появилось видео инцидента. Там видно, что Порошенко окружен правоохранителями. Он спросил у них, где водитель, а тогда сел в полицейский автомобиль.
- Позже появилось видео задержания мужчины, который напал на пятого президента. Его руки были грязными от зеленки.
- Выяснилось, что он – уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Нападающему грозит до 5 лет тюрьмы.