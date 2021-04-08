Нападет ли Путин на Украину в ближайшее время: опрос
Российская армия продолжает свозить свою военную технику к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Между тем мнения аналитиков и военных экспертов разделились.
Источник:24 канал
Одни отмечают, что намерений воевать в ближайшее время у России нет, другие – что Кремль таки готовится к дальнейшему вторжению. Предлагаем вам высказать свое мнение в опросе относительно того, действительно ли Россия собирается напасть на Украину и продвигаться вглубь.
Обратите внимание Западные СМИ обнаружили полевой лагерь российских военных на границе с Украиной: фото
Нанесет ли Путин Украине удар в ближайшее время
Россия заявляет, что проводит военные учения и может передвигать технику так, как ей нужно. Обвинения в эскалации конфликта и возможном наступлении в Кремле официально отвергают. Впрочем, начали появляться и заявления о том, что придется принимать "дополнительные меры", если появятся войска НАТО.
Считаете ли вы, что Путин таким образом готовится к масштабной войне?
Россия стягивает свои войска: смотрите видео
Обострение на Донбассе: что известно
- Россия стягивает армию к границе с Украиной.
- Украинская разведка заявила: Россия планирует вторжение вглубь страны.
- В то же время в соцсетях стали появляться видео, как в России перевозят тяжелое вооружение и происходят полеты боевой авиации.
- Кремль на обвинения заявил, что будет держать свои войска там, где ему заблагорассудится. А в МИД России даже попросили Украину и НАТО прекратить "нагнетать напряженную ситуацию на Донбассе".
Поделиться новостью