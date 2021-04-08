Российская армия продолжает свозить свою военную технику к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Между тем мнения аналитиков и военных экспертов разделились.

Одни отмечают, что намерений воевать в ближайшее время у России нет, другие – что Кремль таки готовится к дальнейшему вторжению. Предлагаем вам высказать свое мнение в опросе относительно того, действительно ли Россия собирается напасть на Украину и продвигаться вглубь.

Обратите внимание Западные СМИ обнаружили полевой лагерь российских военных на границе с Украиной: фото

Нанесет ли Путин Украине удар в ближайшее время

Россия заявляет, что проводит военные учения и может передвигать технику так, как ей нужно. Обвинения в эскалации конфликта и возможном наступлении в Кремле официально отвергают. Впрочем, начали появляться и заявления о том, что придется принимать "дополнительные меры", если появятся войска НАТО.

Считаете ли вы, что Путин таким образом готовится к масштабной войне?

Россия стягивает свои войска: смотрите видео

Обострение на Донбассе: что известно