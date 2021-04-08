Чи нападе Путін на Україну найближчим часом: опитування
Російська армія продовжує звозити свою військову техніку до кордонів з Україною і в окупований Крим. Тим часом думки аналітиків і військових експертів розділилися.
Джерело:24 канал
Одні зауважують, що намірів воювати найближчим часом у Росії немає, інші – що Кремль таки готується до подальшого вторгнення. Пропонуємо вам висловити свою думку у нашому опитуванні щодо того, чи Росія справді збирається напасти на Україну і просуватися вглиб.
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Чи завдасть Путін Україні удару найближчим часом
Росія заявляє, що проводить військові навчання і може пересувати техніку так, як їй потрібно. Звинувачення в ескалації конфлікту та можливому наступі у Кремлі офіційно відкидають. Втім, почали з'являтися і заяви про те, що доведеться вживати "додаткових заходів", якщо з'являться війська НАТО.
Чи вважаєте ви, що Путін таким чином готується до масштабної війни?
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- Росія стягує армію до кордону з Україною.
- Українська розвідка заявила: Росія планує вторгнення вглиб країни.
- Водночас у соцмережах стали з'являтися відео, як в Росії перевозять важке озброєння і відбуваються польоти бойової авіації.
- Кремль на звинувачення заявив, що триматиме свої війська там, де йому заманеться. А у МЗС Росії навіть попросили Україну та НАТО припинити "нагнітати напружену ситуацію на Донбасі".
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