Химический ожог и ушибы лица: в каком состоянии военнослужащий ТЦК, которого избили в Ворохте

Военнослужащего Верховинского ТЦК 4 июля избили местные жители. Впоследствии медики диагностировали химический ожог и ушибы лица у мужчины.

О состоянии военнослужащего после нападения рассказал заместитель директора Яремчанской центральной городской больницы Василий Йосипчук.

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В каком состоянии сейчас пострадавший

После конфликта, который возник на блокпосту в Ворохте, что на Ивано-Франковщине, военнослужащего доставили в больницу медики экстренной медицинской помощи.

Мы осмотрели его в 14:45. Военного обследовали окулист, лор, травматолог и невролог. У мужчины диагностировали химический ожог и ушибы мягких тканей носа и лица,

– рассказал Йосипчук.

Медики добавили, что в Яремчанской больнице военному оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Следователи также начали уголовные производства по статье хулиганство, а также по статье – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Что известно о конфликте в Ворохте

В полиции отметили, что в полдень 4 июля 2024 года группа лиц "вызывающе и грубо нарушали общественный порядок, совершили конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности".

Правоохранители сообщили, что 47-летнему военнослужащему нанесли телесные повреждения и повредили автомобиль.