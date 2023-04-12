Таких случаев будет немало, – Игнат о нападении России на самолет Британии возле Украины

После утечки секретных документов США появилась информация об инциденте в прошлом году, когда Россия чуть не сбила британский самолет-разведчик. Это не первая и, вероятно, далеко не последняя провокация России.

Россия продолжит провокационные действия в отношении стран НАТО. В частности, в воздушном пространстве. Об этом 24 Каналу спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Провокации России

В издании The Washington Post 10 апреля сообщили, что Россия чуть не сбила британский самолет-разведчик RC-135. Это произошло недалеко от Украины осенью прошлого года.

То, что Россия провоцировала и провоцирует – это очевидно. Таких случаев будет немало. Россияне ведут себя как настоящие пираты – морские или воздушные. Захватили себе Азовское и Черное море, хотят сделать их внутренними и так далее,

– заявил Юрий Игнат.

Самолеты НАТО всегда выполняют полеты в акватории Черного моря, но это не русское внутреннее море. Есть множество стран, которые там обладают определенной активностью. И это не запрещено.

"Самолеты других стран могут находиться в международном воздушном пространстве – они это и делают. Речь идет и о недавно американском беспилотнике, который недавно сбили россияне, и о других самолетах", – отметил спикер Воздушных сил.

По словам Юрия Игната, это нормальный процесс, когда самолеты находятся в этом воздушном пространстве и выполняют разведывательные или другие задачи. Потому что это происходит фактически на общей территории.

14 марта в Черном море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper недалеко от оккупированного Крыма. Его протаранил российский истребитель Су-27. После инцидента США решили продлить полеты, но изменить их маршруты. Из соображений безопасности о деталях изменений в Белом доме не сообщили.

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