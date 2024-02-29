Претендует на лидерство в Европе, – политтехнолог разобрал последние заявления Макрона по России

Президент Франции Эмануэль Макрон заговорил о возможном нападении России на страны НАТО. Он даже предположил, что в Украину могут отправиться бойцы Альянса, впрочем консенсуса относительно этого пока нет.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Франция одной из первых подписала гарантии безопасности для Украины. Также она готова предоставлять нам дальнобойное оружие.

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"Макрон имеет амбиции стать лидером в Европейском Союзе. Пока Германия отказывается передавать дальнобойные ракеты, то Франция создает коалицию для предоставления такого оружия", – отметил политтехнолог.

Также надо учитывать то, что в 2024 году в ряде стран Европы, а также в США состоятся выборы. Макрон понимает, что сейчас самое время работать для своего электората. Этим можно объяснить его заявления, которые моментами бывают достаточно радикальные.

Однако после слов французского президента о возможном участии НАТО в войне, от такой идеи все начали отказываться. Более того, европейские СМИ продолжают подавать Владимира Путина, как очень сильного игрока, пишут об использовании ядерных ракет, цитируют Дмитрия Медведева, который угрожает Альянсу.

Они вполне серьезно боятся. К тому же есть люди, которые имеют задачу напугать мир Путиным, убедить, что Россия так просто не остановится. Для европейцев даже моделируют удары по их слабым местам,

– заметил Тизенгаузен.

Например, убеждают, что когда Путин разозлится, то в их странах якобы произойдет падение экономики, безработица, отсутствие тепла. Для населения моделируют ситуацию, к которой люди не готовы. Поэтому складывается впечатление, что Путина якобы надо "задобрить" для того, чтобы уровень жизни в Европе не изменился.

К сожалению, таких материалов в западных СМИ очень много. Россия имеет успехи в своей пропаганде, вкладывает деньги в так называемых "экспертов", которые что-то рассказывают. Также пытается это делать через церковь. Россия с корнями проросла в некоторых странах,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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