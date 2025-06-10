Россия может провести новую военную кампанию: кто под угрозой

Кремль не планирует останавливать свою агрессию, но для этого ему нужна финансовая поддержка. Союзником, который может ее предоставить, уже давно стал Китай.

Пока Россия не имеет ресурса для полноценной войны, но определенные действия может воплотить. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, добавив, что это может произойти на море, а не на суше.

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Какие страны могут оказаться под угрозой

Прежде всего говорится о странах Балтии. Россия еще имеет флотские и воздушные возможности для этого, поэтому может провоцировать. Также не стоит исключать проведение операций под чужим флагом, например, имитацию гражданского противостояния, которое мы видели в Крыму.

Эта косвенная милитарная агрессия должна происходить как полицейская операция. В таком случае НАТО долго будет думать, что делать. Они начнут стягивать войска, чтобы защититься от вторжения, но противодействовать гибридными методами не могут,

– предположил Олег Саакян.

Тогда России удастся продемонстрировать, что НАТО не имеет механизмов для реагирования. Все это может произойти на фоне масштабных учений, например, "Запад – 2025". Так Кремль хочет спровоцировать к акциям неповиновения, к милитарной угрозе на Западе.

Но полномасштабную интервенцию страна-агрессор не осилит, ведь это может означать усиление санкций, более серьезные удары по территории России. Если в этой ситуации Китай подставит свое плечо, это будет свидетельствовать о противостоянии Пекина с НАТО и усилении сотрудничества Альянса с Тихоокеанским и Индо-Тихоокеанским регионами.

Европа готовится к провокациям

Вероятно, Китай будет готов поддержать Россию в серьезных масштабных провокациях только если захочет в этот момент реализовать собственную операцию в Южнокитайском море или Тайване.

Все это поставит на "растяжку" европейскую и американскую коалицию. Более того, США сейчас не в лучшей форме благодаря экспериментам Трампа в геополитике, а теперь еще и во внутренней,

– добавил политолог.

Немецкие политики также готовятся к тому, что нужно финансировать в собственную оборону. Они оценивают риски и понимают, что Россия может на них пойти. Но если создавать информационный контекст, тогда шансы реализации такой операции падают.

"В Европе понимают, что Россия готова и может принять любое решение, если для этого не будет достаточного сопротивления. Поэтому сейчас работают над тем, чтобы сдерживать Россию от таких планов", – подытожил политолог.

К слову, разведка Германии разоблачила планы Кремля. В частности в сообщении говорится, что Украина – это лишь "этап на пути к Западу". Для этого России не нужны танки, а только "зеленые человечки", которых она может направить, например, в Эстонию.