Россия ударила по Полтавщине: в ОВА сообщили о последствиях

В ночь на 12 июня Россия продолжала наносить удары по Украине с помощью ударных беспилотников. Пострадала Полтавская область.

О последствиях рассказал начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивныч.

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Каковы последствия атаки на Полтавскую область?

Под прицелом врага оказался цех одного из промышленных предприятий в Полтавском районе.

На месте возник пожар. Его оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

К счастью,, обошлось без пострадавших.

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К слову, этой ночью российские «Шахеды» также атаковали железнодорожные вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции в Сумской области. К сожалению, есть одна жертва – сотрудница Укрзализныци. Еще одна сотрудница поста электрической централизации получила ранения.

Кроме того, утром вражеские ударные беспилотники атаковали Николаев. В городе повреждено транспортное предприятие. Также есть пострадавший.