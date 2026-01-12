Укр Рус
12 января, 15:15
Учителя закрыли детей в классах и не выпускали в коридор: новые детали резни в школе Киева

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В одной из школ Киева ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника, из-за чего учителя закрыли других детей в классах.
  • Учительница, на которую напал школьник, преподает историю и является классной руководительницей, ранее о ней были только положительные отзывы.

В одной из школ Оболонского района Киева в понедельник, 12 января, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника.

Сейчас появились новые подробности инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и "Реальный Киев".

Что известно о нападении в школе?

Согласно обнародованной информации, во время инцидента учителя закрыли других детей в классах и не выпускали в коридор. Уроки не отменяли, однако, многие родители пришли забрать детей из школы, поскольку те были напуганы.

Сообщают о том, что учительница, на которую с ножом набросился школьник, преподает историю, это его классная руководительница. Мама одного из учеников Оксана сообщила, что раньше об этой учительнице слышала только положительные отзывы.

Такая ситуация случилась. Она с любым может случиться, но понравилось то, что мгновенно отреагировали учителя. Детей позакрывали в классах. Учителя были с детьми, 
– рассказала она.

Какие детали сообщали ранее?

  • Напомним, в полиции отметили, что получили сообщение об инциденте 12 января в 8:45. Полицейские задержали нападавшего и сейчас продолжают работать на месте происшествия. Всем пострадавшим оказывают помощь.

  • Начальница департамента коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила, что сейчас решается вопрос правовой квалификации события по факту покушения на убийство двух или более лиц.

  • По состоянию на сейчас состояние пострадавших лиц неизвестно. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что кроме учительницы и одноклассника, парень, предварительно, также нанес ранения и себе.