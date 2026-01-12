Учителя закрыли детей в классах и не выпускали в коридор: новые детали резни в школе Киева
- В одной из школ Киева ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника, из-за чего учителя закрыли других детей в классах.
- Учительница, на которую напал школьник, преподает историю и является классной руководительницей, ранее о ней были только положительные отзывы.
В одной из школ Оболонского района Киева в понедельник, 12 января, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника.
Сейчас появились новые подробности инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и "Реальный Киев".
Что известно о нападении в школе?
Согласно обнародованной информации, во время инцидента учителя закрыли других детей в классах и не выпускали в коридор. Уроки не отменяли, однако, многие родители пришли забрать детей из школы, поскольку те были напуганы.
Сообщают о том, что учительница, на которую с ножом набросился школьник, преподает историю, это его классная руководительница. Мама одного из учеников Оксана сообщила, что раньше об этой учительнице слышала только положительные отзывы.
Такая ситуация случилась. Она с любым может случиться, но понравилось то, что мгновенно отреагировали учителя. Детей позакрывали в классах. Учителя были с детьми,
– рассказала она.
Какие детали сообщали ранее?
Напомним, в полиции отметили, что получили сообщение об инциденте 12 января в 8:45. Полицейские задержали нападавшего и сейчас продолжают работать на месте происшествия. Всем пострадавшим оказывают помощь.
Начальница департамента коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила, что сейчас решается вопрос правовой квалификации события по факту покушения на убийство двух или более лиц.
По состоянию на сейчас состояние пострадавших лиц неизвестно. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что кроме учительницы и одноклассника, парень, предварительно, также нанес ранения и себе.