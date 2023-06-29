В Германии фанатка войны из России избила украинку на фестивале: организаторы удивили цинизмом

Инцидент произошел на танцевальном фестивале в Дюссельдорфе. У гражданки России началась истерика, когда она увидела украинку.

Участница немецкого фестиваля Юлия Федорова сообщила в соцсетях, что гражданка страны-агрессорки напала на ее подругу. Авторка сообщения расписала инцидент в подробностях.

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Женщине не понравилось, что России не дают захватить Украину

Гражданка государства-террориста обзывала украинцев "нацистами". Также она обвиняла их в том, что Украина сопротивляется полномасштабной агрессии России. Ей не понравилось, что из-за этого гибнут российские захватчики.

Неадекватная россиянка ударила украинку и облила ее водой. Гражданка Украины находилась в шоковом состоянии и не могла говорить, пока фанатка "русского мира" кричала на нее. За этим наблюдали другие участники.

Авторка сообщения отметила, что ее украинская подруга впервые выехала за границу после полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашего государства. Она специально уехала в Германию, чтобы принять участие в фестивале.

Организаторы вели себя странно

На танцевальное мероприятие допустили не только украинцев, но и россиян. Гражданка России, полностью поддерживающая агрессию своей страны, налетела на украинскую участницу прямо на танцевальной площадке перед началом новой песни. Россиянка ударила ее по голове.

Организаторы не стали разбираться и искать виновных. Они просто попросили обе стороны разойтись. Авторка назвала их поведение грубым и несправедливым по отношению к украинке. Также она добавила, что российские танцоры отказываются от обсуждений этого инцидента и даже не могут осудить войну.

Впоследствии в соцсетях появилась официальная реакция организаторов. Они осудили войну России против Украины, но добавили, что "не могут дискриминировать людей из-за национальности". Также организаторы попытались переложить ответственность и заявили, что во всем должна разбираться полиция или суд.

Само нападение россиянки на украинку они просто назвали "инцидентом" и отметили, что не могут его оценивать или комментировать. Потому что в нем не участвовали сотрудники фестиваля. После этого организаторы заявили, что они хотят объединить людей посредством танцев.

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