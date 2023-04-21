Сладости она принесла домой тогда 35-летней украинки. Когда Ольга съела сладкое, то у нее начались галлюцинации, чуть не случился сердечный приступ.

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Россиянка пыталась отравить украинку в США

28 августа 2016 года россиянка Виктория Насырова пришла домой к украинке Ольге Цвик в Квинсе. Она подарила ей чизкейк, в который добавила феназепаму – мощное седативное средство, которое могут использовать как премедикацию перед операцией.

После того, как Ольга Цвик съела чизкейк, ей стало плохо. Она упала в обморок. Затем у нее начались галлюцинации, она была близка к сердечному приступу.

Как только Ольга Цвик пришла в себя, заметила, что в доме уже нет ее паспорта, наличных денег и недавно полученного разрешения на работу.

Россиянка хотела выдать себя за украинку

Ольга Цвик рассказала, что до отравления они были знакомы ориентировочно полгода.

Оказалось, что россиянка Виктория Насырова пыталась получить разрешение на работу в Нью-Йорке. Когда она услышала, что украинская косметологиня подает заявку на грин-карту, то, вероятно, захотела украсть личность Ольга и забрать ее документы.

Ведь обе женщины черноволосые, имеют светлую кожу и общаются на российском.

Насырову приговорили к 21 году тюрьмы

Судья Верховного суда Квинса вынес приговор в отношении россиянки – ее приговорили к 21 году заключения. Судья сказал, что Насырова "чрезвычайно опасная женщина".

Ее признали виновной в покушении на убийство, покушении на нападение и незаконном лишении свободы еще в феврале.

Окружная прокурор Квинса Мелинда Карц заявила, что Виктория Насырова "безжалостная и рассудительная аферистка", которая "надолго сядет решетку за попытку убийства ради личной выгоды".

Ольга Цвик в суде поблагодарила Бога за второй шанс жить.

Для нее было легко попытаться лишить жизни другого человека. Было легко завоевать доверие другого человека, а затем отнять все у этого человека… Ей было легко украсть. Ей было легко убить,

– сказала Ольга Цвик в суде.



Ольга Цвик, которую хотела отравить россиянка / Фото Ladbible

Следует добавить, что еще пять лет после вероятного выхода Насырова должна находиться под наблюдением суда.

В суде 47-летняя Виктория Насырова кричала судье "идите на**", когда ей вынесли приговор. Подробнее об этой ужасной истории – читайте по ссылке.