Солодощі вона принесла додому тоді 35-річної українки. Коли Ольга з'їла солодке, то у неї почались галюцинації, ледь не трапився серцевий напад.

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Росіянка намагалась отруїти українку в США

28 серпня 2016 року росіянка Вікторія Насирова прийшла додому до українки Ольги Цвик у Квінсі. Вона подарувала їй чизкейк, у який додала феназепаму – потужного седативного засобу, який можуть використовувати як премедикацію перед операцією.

Після того, як Ольга Цвик з'їла чизкейк, їй стало погано. Вона втратила свідомість. Потім у неї почались галюцинації, вона була близька до серцевого нападу.

Як тільки Ольга Цвик прийшла в себе, то помітила, що в будинку вже немає її паспорта, готівки та нещодавно отриманого дозволу на роботу.

Росіянка хотіла видати себе за українку

Ольга Цвик розповіла, що до отруєння вони були знайомі орієнтовно пів року.

Виявилось, що росіянка Вікторія Насирова намагалася отримати дозвіл на роботу у Нью-Йорку. Тож, коли вона почула, що українська косметологиня подає заявку на грін-карту, то, ймовірно, захотіла вкрасти особистість Ольга та забрати її документи.

Адже обидві жінки чорняві, мають світлу шкіру та спілкуються російською.

Насирову засудили до 21 року тюрми

Суддя Верховного суду Квінса виніс вирок щодо росіянки – її засудили до 21 року ув'язнення. Суддя сказав, що Насирова "надзвичайно небезпечна жінка".

Її визнали винною у замаху на вбивство, замаху на напад і незаконному позбавленні волі ще в лютому.

Окружна прокурорка Квінса Мелінда Карц заявила, що Вікторія Насирова "безжальна та розважлива аферистка", яка "надовго сяде ґрати за спробу вбивства заради особистої вигоди".

Натомість Ольга Цвик у суді подякувала Богу за другий шанс жити.

Для неї було легко спробувати позбавити життя іншу людину. Було легко завоювати довіру іншої людини, а потім забрати все у цієї людини… Їй було легко вкрасти. Їй було легко вбити,

– сказала Ольга Цвик у суді.



Ольга Цвик, яку хотіла отруїти росіянка / Фото Ladbible

Варто додати, що ще п'ять років після ймовірного звільнення Насирова має перебувати під наглядом суду.

У суді 47-річна Вікторія Насирова кричала судді "ідіть на**й", коли їй винесли вирок. Детальніше про цю жахливу історію – читайте за посиланням.