Изменился тип вооружения: Игнат назвал ключевую особенность атаки противника

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по украинским городам. Оккупанты применили ударные беспилотники и ракеты различных типов.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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В ночь на 15 июня оккупационная армия выпустила по Украине 681 цель, в частности:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

611 ударных БПЛА различных типов.

Игнат отметил, что этот обстрел был похож на тот, который произошел 2 июня.

Главное отличие, добавляет пресс-секретарь, заключается в том, что вместо крылатых ракет "Калибр" на этот раз Россия использовала "Искандер-К". Тип вооружения изменился, однако общий характер удара остался прежним.

В то же время Игнат предупредил, что атака на Украину продолжается до сих пор. Запуски идут небольшими группами по 2–3 единицы в разных направлениях.

Сколько целей сбила украинская ПВО?

Игнат поделился результатами сбивания российских целей. По его словам, зенитчики и пилоты тактической авиации, в частности летчики на F-16, сбили 100% крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К".

Что касается баллистических ракет – украинская ПВО сумела обезвредить 15 из 34. Из шести"Цирконов" было ликвидировано 5. Пресс-секретарь отметил, что это один из лучших результатов именно по этому типу.

Также силы ПВО сбили или перехватили 582 БПЛА из 611.

Что касается сбитых целей, к сожалению, проблема для нас до сих пор остается. Это баллистика,

– сказал Игнат.

Он напомнил, что сбивать баллистические ракеты способна только система Patriot. Именно поэтому часть таких ракет все же достигла целей.

Где зафиксировали попадания?

В целом сейчас фиксируют попадания 20 ракет и 27 ударных беспилотников в нескольких областях Украины.

В частности, наибольшие повреждения понесла столица. Там вражеские цели атаковали объекты культурного наследия. "Шахед" попал в Киево-Печерскую лавру. В Успенском соборе вспыхнул пожар – фиксируются значительные разрушения.

Под ударом также оказался "Мистецький арсенал". Вспыхнул пожар на площади 1000 квадратных метров. К счастью, пострадавших среди людей нет. Музейная коллекция тоже уцелела.

Враг попал в одну из старейших киностудий Украины – имени Довженко. В результате попадания поврежден костюмный цех. Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. Отметим, что в студии находилось около 100 тысяч костюмов и 3 миллиона единиц разнообразной одежды.