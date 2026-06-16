Ночью враг запустил по Украине баллистические ракеты и более 130 дронов: сколько сбила ПВО

Враг не прекращает обстреливать украинские города с помощью различных видов вооружения. В ночь на 16 июня в небе над Украиной было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 132 ударных БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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С 18:00 15 июня и до утра 16 июня российские войска выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 132 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Пуски фиксировались с территории России, в частности из районов Шаталово, Орла, Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– уточнили в ВС.

По состоянию на утро противовоздушная оборона сумела обезвредить или ликвидировать 114 вражеских дронов различных типов.

В то же время в 9 местах зафиксированы попадания двух ракет и 16 ударных БПЛА. Еще в 8 – падение обломков.

В ВСУ подчеркнули, что воздушная тревога для некоторых регионов продолжается до сих пор, поэтому призвали соблюдать правила безопасности.

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К слову, ночью 16 июня российские оккупанты атаковали дронами город Балаклея в Харьковской области. В результате попаданий вспыхнули пожары. Горели четыре частных жилых дома, подвальное помещение, гражданские автомобили, хозяйственные постройки и гараж.