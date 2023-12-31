Нападение на журналистов "Схем": суд восстановил в должности Тельбизова, признал 8-миллионную компенсацию

Голосеевский райсуд Киева принял решение о возобновлении Игоря Тельбизова в должности в "Укрэксимбанке" и выплате ему 8 миллионов гривен компенсации. В то же время, ранее его признали виновным в нападении на журналистов "Схем".

Участник нападения на съемочную группу "Схем" Игорь Тельбизов был восстановлен в должности директора департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка". Суд также обязал банк выплатить Тельбизову компенсацию за "вынужденный прогул" и "моральный ущерб".

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Возобновление Тельбизова после скандала

Решение о возобновлении Тельбизова было принято 27 декабря 2023 года. Суд признал незаконным указ об увольнении мужчины, аргументируя это нормами трудового законодательства. "Укрэксимбанк" выразил намерение оспорить это решение.

Мы будем подавать апелляцию. Факторов для того, чтобы действовать иным образом у нас нет,

– заявил председатель правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков.

Суд установил, что увольнение Тельбизова "за совершение уголовного проступка" не отвечает трудовому законодательству. Поэтому и нападавшему была назначена компенсация в размере около 8 миллионов гривен, а также 200 тысяч гривен за "моральный ущерб".

Больше о самом скандале

Также виновным по этому делу был признан и тогдашний председатель правления АО "Укрэксимбанк" Евгений Мецгер. Съемочная группа программы "Схемы" заявила о нападении на них еще в октябре 2021 года.

Журналисты говорят, что председателю правления финучреждения не понравился один из вопросов, после чего охрана применила силу к оператору, отобрала технику и флешку с записанным видео.

В апреле 2022 года говорили, что Мецгера может стать заместителем министерства экономики. Однако, очевидно, этого не произошло из-за общественного резонанса.

11 ноября 2022 года Мецгер все же был назначен главой правления государственной компании "Укрфинжилье".

Потерпевшие пытались обжаловать закрытие дела по самой тяжелой статье. Адвокаты журналистов "Схем" требуют лишить Мецгера права занимать руководящие должности.

Президент "Радио Свобода" критикует мягкость наказания Мецгера за нападение на журналистов. Отметим, что инцидент в "Укрэксимбанке" произошел во время расследования журналистами по связям банка с так называемой "ДНР".

Мецгер уволился с должности в банке после публикации расследования. Добавим, что обвиняемые в деле нападения на журналистов отрицают свою вину.

14 сентября 2022 года Голосеевский суд признал Игоря Тельбизова виновным в препятствовании работе журналистов. Ему и другим работникам банка назначили штрафы, но не лишили их права занимать определенные должности.