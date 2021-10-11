Нападение на журналистов "Схем": всем фигурантам избрали меры пресечения

Голосеевский райсуд 11 октября избрал меры пресечения отстраненному главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, его пресс-секретарю Владимиру Пикалову и начальнику службы безопасности банка Игорю Тельбизову.

Мецгера и Пикалова отправили под домашний ночной арест. На Тельбизова возложили личные обязательства.

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Подозрения для фигурантов

Мецгеру и другому должностному лицу 7 октября вручили подозрения относительно препятствования работы журналистов. Также Мецгеру инкриминируют незаконное удержание людей.

Нападение на "Схем": что надо знать

За препятствование журналистской деятельности банкирам могут назначить штраф от 3 400 до 8 500 гривен или 5 лет ограничения свободы.

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер 4 октября давал интервью журналистам "Схем". На съемочную команду напали в кабинете чиновника.

Банкиру не понравился вопрос о кредите на 60 миллионов Сергею Брюховецкому, выходцу из Донецка. По информации журналистов, его подозревали в финансировании терроризма. У съемочной группы забрали камеру и удалили записи интервью. Правда, журналисты их восстановили.

Нападение на журналистов "Схем", смотрите видео: