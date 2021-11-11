Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": двух фигурантов восстановили на должностях

Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова восстановили в должностях.

Тельбизова и Осипова обвиняют по делу о нападении на журналистов "Схем" во время интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером.

Кстати Работнику охраны "Укрэксимбанка" сообщили о подозрении из-за нападения на журналистов

Почему фигурантов восстановили

Приказ о восстановлении Тельбизова и Осипова вышел 9 ноября. Говорилось о завершении внутреннего расследования в банке.

Что известно об их отстранении

Ранее сообщали об отстранении Тельбизова. Об отстранении Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а позже – обвинение.

Действия должностных лиц расследуют как препятствование работе журналиста и умышленное совершение насильственных действий.

Напомним, что досудебное расследование дела завершили, поэтому производство передали в суд. Подготовительное заседание назначили на 29 ноября 2021 года.

Нападение на журналистов "Схем": главное