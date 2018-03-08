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Нападение на марше за права женщин в Киеве: среди активисток есть пострадавшие

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Нападение на марше за права женщин в Киеве: среди активисток есть пострадавшие

После окончания марша за права женщин, который 8 марта состоялся в Киеве, напали на участников акции.

Инцидент произошел уже после окончания самого марша, который прошел в центре Киева.

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Как сообщает организатор акции Елена Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле здания КГГА, где и закончилась акция, пишет "Громадьске".

По ее словам, в результате нападения пострадали как минимум 5 человек.

Одна из участниц акции на странице события "Марш женщин 8 марта. Хватит терпеть!" опубликовала фото, на котором ее лицо облито зеленкой.

"Нацики меня облили зеленкой за участие в женском марше", – написала девушка на фото.

Жіночий марш 8 березня Київ

Сама Шевченко рассказала, что прибыла в участок, где, по ее словам, на нее составляют административный протокол.

Протокол составляют якобы из-за одного из плакатов. Говорят, что была голая женщина с тризубом, это издевательство над государственными символами. Я этого плаката не видела,
– отметила активистка.

На странице события "Марш женщин 8 марта. Хватит терпеть!" в Facebook просят сообщать о пострадавших во время или после акции.

8 марта в центре Киева происходили сразу два марша: первый – за права женщин, второй проводили противники феминизма.

К слову, на участников Марша за права женщин также напали в Ужгороде.

Переходите по ссылке и голосуйте: Стоит ли праздновать 8 марта в Украине?

Теги: Новости Украины протесты Новости Киева столкновения 8 марта
Источник: 24 Канал
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