"Моя Польша не бьет": люди в более чем 20 польских городах выступили против нападений на украинцев

9 августа в Польше прошли акции на фоне роста числа нападений на украинцев и представителей других национальных меньшинств. Люди вышли с лозунгами вроде "Не будь равнодушным" в 22 польских городах.

Об этом сообщает RFM24.

Подробности акции в поддержку украинцев в Польше

Комитет защиты демократии (KOD) организовал общенациональную кампанию против насилия, пренебрежения и дискриминации в отношении национальных меньшинств. В частности, предупреждают, что бездействие властей в таких случаях может привести к дальнейшей эскалации.

Всего демонстрации прошли в 22 городах, в частности, в Варшаве, Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Катовице, Жешуве, Люблине, Лодзи, Щецине, Белостоке и Кельце.

Акции в поддержку украинцев в Польше / Фото East News, "Радио Свобода"

Участники митингов также раздавали наклейки с надписью "Не будь равнодушным" и призывали размещать их на дверях магазинов, в ресторанах и автомобилях. По замыслу организаторов, они должны показывать украинцам, что в таких местах "они могут рассчитывать на помощь и поддержку".

В минувшее воскресенье в польской столице прошла еще одна акция. Она состоялась под лозунгом "Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не подстрекает". В ходе акции организаторы передали в Канцелярию премьер-министра и Министерство внутренних дел и администрации петицию с более чем 11 тысячами подписей.

Люди призвали правительство принять решительные меры, в частности против нападений на граждан Украины и роста антииммигрантских настроений.

Напомним, 5 августа в Польше произошло очередное нападение на украинцев. В Кракове неизвестный мужчина приставал к людям, ругался на них, угрожал и толкнул девушку. Инцидент расследует местная полиция.