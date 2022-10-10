На Севере Украины у России есть две цели: для чего Путин тянет Лукашенко в войну

Глава Кремля Владимир Путин пытается использовать "белорусскую карту" в войне против Украины. В то же время, ситуация на этом направлении для Киева вполне прогнозируемая.

В Москве хотят перехватить военную инициативу и достичь двух ключевых целей на "Белорусском направлении". Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Планы Путина

По его словам, Путин будет пытаться воспользоваться шатким положением Беларуси и захочет "продавить" участие страны в войне против Украины, но пока у него нет "супервозможностей, чтобы очень быстро это сделать".

"Они ждут, чтобы подмерзли болота, чтобы могли проехать танки. Наши ВСУ к этому готовы. Их столько "сюрпризов" ждет, что они будут гореть, как новогодние огоньки. Если россияне пойдут в белорусской форме, а это идея Путина, или даже если белорусы пойдут – они будут просто "жареными дерунами", – убежден политолог.

По его мнению, на "Белорусском направлении" ситуация "прогнозируемая".

Мы также понимаем две их цели : это Киев и Ровенская АЭС – это прямо то, что их очень сильно волнует. Путин хочет повторить захват Энергодара – нам это понятно, мы это считываем, мы подготовлены,

– указал Давидюк.

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Субъектность Беларуси

Эксперт отметил, что самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодняшний день полностью подконтролен Кремлю.

Я думаю, что Лукашенко – это "кнопка", но уже не путинская. Лукашенко пол войны бегал и пытался европейцам продаться – никто не захотел гарантировать ему, что он останется у власти и никто не гарантировал его деньги. Он пошел к китайцам, а китайцам Путин "кнопка", поэтому Лукашенко выгоднее "продаваться" под сильнейшего.

– объяснил обозреватель.

Он убежден, что Лукашенко боится остаться один без Путина, поскольку "упадет" вслед за ним.

"Он в это верит, вся его гримаса это показывает. Но он не хочет сидеть с ним на одной скамье подсудимых или быть убитым в своем кабинете, поэтому он всячески пытается "отыграться" и "отойти", а мы это точно не простим – ни россиянам, ни белорусам", – добавил Давидюк.

По его мнению, Беларусь пытается сохранить свою субъектность, но и дальше будет "в заложниках" Москвы и будет служить плацдармом для России.

"Белорусы ничего не хотят. Но то, что россиян могут переодеть в белорусскую форму – допускаю и будут использовать страну как плацдарм. Лукашенко будет пытаться стать для Путина гибридным теневым партнером. В Кремле понимают, что никто сейчас не хочет вписываться в эту авантюру и всех насильно в это будут вовлекаться", – добавил эксперт.

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Чего ждать Украине

Обозреватель заверил, что на сегодняшний день угроза для северных регионов Украины с территории Беларуси все еще актуальна.

Киеву рано расслабляться, как и на Севере Украины. На самом деле фронт тоже может измениться. Взорвав Крымский мост, они тоже не смогут обеспечивать поставки смазки, оружия, техники и амуниции. Понятно, что в России соберут 200 – 300 тысяч человек и постараются "заходить" с Севера. Плюс это тоже попытка нас расконцентрировать и разорвать силы.

– заметил политолог.

По его словам, с июля россияне не сделали "ни одного хитрого шага", поэтому ожидать каких-то нестандартных решений пока не нужно.

"Путин пугает ядерным оружием – потом отступает, объявил мобилизацию – в результате полумобилизация, запугивает захватить города-миллионники – отступает на Харьковщине, дальше наши разбивают Крымский мост и т.д.", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, военная инициатива сегодня на стороне Украины.

"Я не вижу сейчас у россиян военной инициативы – они пытаются ее перехватить. Наигрывание белорусского фронта – это попытка создать военную инициативу, заставить нас их догонять. ВСУ так натренировались за эти полгода, что их Путин будет "останавливать" под Ростовом", – резюмировал Давыдюк.

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