Напасть на Киев Россия может только из Беларуси, а там только болота и чащи, – Резников

Алексей Резников заявил, что атака на Киев возможна только со стороны Беларуси. Министр обороны пояснил, что большая часть границы со страной– это чащи и болота.

Алексей Резинов заявил, что речь идет всего о 250 километрах границы без такого сложного рельефа. Соответствующую информацию министр озвучил 14 февраля в эфире программы.

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Атака на Киев возможна только с севера, то есть из Беларуси. Прошу не забывать, что у нас 1000 километров границы с Беларусью. Из которых 750 километров – это болота, чащи, очень сложный рельеф,

– заявил Резников.

Министр пояснил, что именно поэтому не в каждом месте в принципе легко пересечь эту границу.

"Всего 250 километров и они не над Киевом, а ближе к польской границе. То есть, даже с точки зрения географии, это очень сложная история с севера. Во-вторых, до Киева надо дойти еще почти 200 километров", – пояснил Резников.

Более того, министр заверил, что одна из систем обороны построена так, что Украина готова к отпору: "До Киева никто не дойдет. Я уже не говорю о способности 4-миллионного Киева себя защищать".

Алексей Резников заявил, что вероятность захвата Киева, его "падения" за несколько суток – это огромная ошибка и чушь. Министр извинился, если такого мнения придерживаются наши партнеры.

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11 февраля иностранные СМИ заявили, что Россия может напасть 16 февраля.

14 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эту информацию и пояснил, что пока не видят, что широкомасштабное наступление России может происходить то ли 16, то ли 17 числа.

Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Президент подписал соответствующий указ и поручил Кабмину повысить денежное обеспечение военным, пограничникам и нацгвардейцам.

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