Оккупанты усиливают сразу три направления, – военный эксперт назвал причину

Российским военным приходится проводить перегруппировку личного на линии разграничения. Оккупанты боятся новых ударов ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, россияне подтягивают к фронту очередных "мобиков".

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Запорожское направление

Роман Свитан отметил, что российские военные сейчас активно сосредоточились на трех направлениях.

"У них сейчас дилемма, даже трилема я бы сказал", – сообщил он.

По словам военного эксперта, во-первых, оккупанты усиливают военными и техникой Запорожское направление. В частности, наблюдается их активность из Орехового, Гуляйполя в сторону Мелитополя, Бердянска.

"Усиливают в основном чмобиками", – заметил он.

Во-вторых, россияне сейчас ощущают острую потребность усилить еще одну линию фронта.

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Луганское направление

Свитан рассказал, что оккупанты также активны и в районе Кременной и Сватового. В Луганскую область они доставляют сформированные части из мобилизованных.

Донецкое направление

Украинские военные контролируют дорогу Кременно-Сватово. Однако пока не физически, а постоянными огневыми атаками, что делает невозможным поставки боеприпасов врагу. У Сватового ВСУ продолжают держать оборону, находясь с врагом на расстоянии 40 метров.

Третьим проблемным фронтом для врага является Донецкое направление из Угледара к Волновахе и Мариуполю.

"Вокруг Угледара сосредотачиваются российские части где-то 30–40 километров в дивизионную глубину", – пояснил военный эксперт.

Он отметил, что именно под Волноваху, что на Донетчине, оккупанты и опрокидывают свою силу. Вероятно, они ожидают удара от ВСУ.

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