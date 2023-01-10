Оккупанты усиливают сразу три направления, – военный эксперт назвал причину
Российским военным приходится проводить перегруппировку личного на линии разграничения. Оккупанты боятся новых ударов ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, россияне подтягивают к фронту очередных "мобиков".
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Запорожское направление
Роман Свитан отметил, что российские военные сейчас активно сосредоточились на трех направлениях.
"У них сейчас дилемма, даже трилема я бы сказал", – сообщил он.
По словам военного эксперта, во-первых, оккупанты усиливают военными и техникой Запорожское направление. В частности, наблюдается их активность из Орехового, Гуляйполя в сторону Мелитополя, Бердянска.
"Усиливают в основном чмобиками", – заметил он.
Во-вторых, россияне сейчас ощущают острую потребность усилить еще одну линию фронта.
Роман Свитан рассказал об активизации сил россиян по трем направлениям: смотрите видео
Луганское направление
Свитан рассказал, что оккупанты также активны и в районе Кременной и Сватового. В Луганскую область они доставляют сформированные части из мобилизованных.Напомним! Украинские военные контролируют дорогу Кременно-Сватово. Однако пока не физически, а постоянными огневыми атаками, что делает невозможным поставки боеприпасов врагу. У Сватового ВСУ продолжают держать оборону, находясь с врагом на расстоянии 40 метров.
Донецкое направление
Третьим проблемным фронтом для врага является Донецкое направление из Угледара к Волновахе и Мариуполю.
"Вокруг Угледара сосредотачиваются российские части где-то 30–40 километров в дивизионную глубину", – пояснил военный эксперт.
Он отметил, что именно под Волноваху, что на Донетчине, оккупанты и опрокидывают свою силу. Вероятно, они ожидают удара от ВСУ.
Ситуация на фронте: главное
- Российские военные в дальнейшем сосредоточены на том, чтобы захватить Донецкую область. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Кроме того, они пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
- По сообщению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, оккупанты сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области, по крайней мере, с пропагандистской целью.
- ГУР предположила, что зимой 2023 Россия планирует провести повторное наступление на разных участках фронта. Однако для этого требуется много ресурса, личного состава и техники, которые оккупанты сейчас не в состоянии накопить.