Напряжение в воздухе: сербы подняли российский истребитель на границе с Косово
Источник:Kosov online
Ситуация между Сербией и Косово начинает напрягаться как на земле, так и в небе. Над пограничным переходом Яринье Сербия подняла в воздух свои вертолеты и истребитель.
Авиацию сербской армии направили на территорию пограничного перехода для патрулирования. Их аплодисментами встретили сербы, которые были в Яринье.
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Российские вертолеты и истребитель
Вертолеты сербской армии появляются в небе над Яринье уже второй день подряд. Они пролетели над переходом в течение нескольких минут, а спецподразделения полиции Косово молча наблюдали за ними.
Российские вертолеты Ми-35 над Яринье: смотрите видео
МиГи пролетели над Яринье 25 сентября дважды: сперва около полудня, а потом снова около 14 часов. Их приветственными аплодисментами встретили сербы, которые были на пограничном переходе. В знак протеста они круглосуточно перекрывают там движение.
Истребитель МиГ над границей Сербии с Косово: смотрите видео
Как российские самолеты оказались в Сербии
Ми-35 – экспортный транспортно-боевой вертолет, который производит Россия и поставляет другим странам, в том числе и Сербии. Миг-29 – многоцелевой истребитель четвертого поколения.
Последние в Сербию доставили из Беларуси в апреле 2021 года.
Почему растет напряжение между Косово и Сербией
- 20 сентября Косово запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Водители, по новому закону, должны менять номера на транзитные.
- Подобная практика давно существует в Сербии, однако зеркальное действие Косово вызвало возмущение сербов. На границе образовались столкновения: недовольные сербы решили блокировать пункты пропуска.
- Подразделения армии Сербии перевели в высокую боевую готовность в гарнизонах Рашка и Нови-Пазар, которые расположены на линии разграничения.
- В ЕС обе стороны призвали к сдержанности и уменьшению напряжения.