Существенное увеличение: в ОПУ назвали планы по наращиванию количества оружия в 2024 году

Сейчас Украина вместе с партнерами ищет необходимые технологические решения для того, чтобы дальше противостоять России и иметь возможность продвигаться вперед. Ведь главное в войне – технологические инструменты, которые Россия не сможет быстро наработать.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, увеличение количества снарядов, дронов, дальнобойных ракет – это три основных инструмента, позволяющих не только эффективно сдерживать Россию, но и оттягивать оккупантов от украинских позиций.

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Что нужно для победы Украины

Через два дня Воздушные силы ВСУ отправили в "вечный полет" пять российских самолетов. Российские "военкоры" заявили, что якобы три Су-34 были сбиты новейшим оружием. Оккупанты опасаются, что Украина уже получила истребители F-16.

О F-16 может говорить только Президент Украины или кто-то из военных, имеющих соответствующие полномочия. Так же как и о ракетах,

– сказал Подоляк.

Впрочем, он отметил, что на Западе понимают, на каком этапе войны находится Украина и какие необходимы технологические решения. К сожалению, Россия до сих пор доминирует в воздухе по линии фронта.

Оккупанты используют управляемые авиационные бомбы, баллистическое и тактическое оружие, вертолеты, в частности К-52, для того, чтобы атаковать военных и гражданское население Украины.

Эта проблема решается благодаря существенному увеличению систем противоракетной обороны, в том числе фронтовых и Patriot, умеющих эффективно работать с баллистикой. Также благодаря более качественным истребителям F-16, которые позволят остановить доминирование России в воздухе прежде всего над линией фронта,

– отметил советник главы ОПУ.

Кроме этого, Украина должна нарастить использование дронов, дронов-разведчиков и систем радиоэлектронного контроля (РЭБ). В 2024 году война будет выглядеть с технологической точки зрения.

Как изменилось отношение к Украине

В течение 2023 года партнеры предоставили нашей стране вооружение, снабжение которого казалось невозможным. Несмотря на все трудности, в этом году произошел перелом в отношении мира к Украине.

Все возможно, все будет предоставлено. Хотелось бы только решить две проблемы: количество и скорость,

– подчеркнул Подоляк.

Согласно социологическим исследованиям, западные страны вообще не готовы к войне, которая продолжается в Украине. Для того чтобы иметь возможность противостоять России, им нужно вкладывать несоразмерные суммы в переоснащение своей армии, в психологическую подготовку своего населения. Однако это невозможно сделать за 3 – 5 лет.

В любом случае Европа будет отставать от России. Сейчас ни одна отдельная европейская страна не может перестроить военную промышленность, чтобы быть сопоставимой стране-агрессору. Европейские государства могут это сделать только вместе с Украиной,

– сказал советник председателя ОПУ.

К тому же, европейские страны не смогут психологически перестроить свои общества до готовности жить в условиях войны. Инвестиции, которые будут необходимы для переоснащения своей армии и своего общества в целом, не соразмерны с инвестициями, которые сегодня нуждаются в Украине.

Сегодня есть понимание, что стоит дать Украине не 30, а 300, например, тех же Leopard или другого оружия. Также нужно построить логистические ремонтные центры в Украине, с учетом всех открытых и закрытых лицензий, инженерной подготовки того или иного персонала. Это совсем другой подход к войне,

– убежден Подоляк.

По его словам, Украина – единственная страна в Европе или в демократическом мире, которая готова противостоять российской опытной армии. Партнеры должны продолжать инвестировать в военные производства и поставки техники Киеву.

Как работал оборонный сектор Украины в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский в конце года подбил итоги 2023 года в оборонном секторе. По его словам, Украине удалось выпустить уже втрое больше оружия и техники, чем в 2022 году.

Украинский лидер отметил, что существенно увеличилось производство боеприпасов, в частности артиллерийских. Также Украина на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для отечественных дронов.

Важные результаты есть и в производстве ракет. Результаты этого уже ощутимы,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что особое внимание украинцы уделяют производству взрывчатых веществ и порохов. Этот вопрос до сих пор остается очень сложным для большинства мира.

Президент подчеркнул, что оборонный комплекс Украины в будущем станет частью международной системы обороны. Сейчас уже есть ряд договоренностей по производству оружия. Речь идет о соглашениях с ведущими странами мира.