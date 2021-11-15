Наращивание войск у границы Украины – часть стратегии Путина против Европы, – Кулеба
Источник:24 канал
Россия вновь наращивает войска вдоль границ Украины. Это является частью общей стратегии Владимира Путина по дестабилизации Европы.
Такое заявление в Брюсселе по итогам дискуссии во время делового завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС сделал Дмитрий Кулеба.
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Кулеба о цели Путина
Украинский министр отметил, что одной из главных целей его визита является проинформировать друзей и партнеров о безопасности вдоль границы между Россией и Украиной, в частности на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе.
Мое послание к министрам было простым: мы не должны видеть российское военное наращивание и агрессивные намерения в отношении Украины изолировано от других элементов российской стратегии в Европе,
– подчеркнул Кулеба.
Министр уточнил, что Россия заинтересована в
- искусственно созданном миграционном кризисе на границах с Польшей и Литвой,
- использовании газа как оружия против ЕС,
- концентрированных кампаниях дезинформации в странах ЕС с целью посеять раздор между ними и между правительствами и обществами в каждой из них.
Просьба Кулебы к министрам стран ЕС
По словам Кулебы, европейские министры выразили полную поддержку и солидарность с Украиной. Украинская сторона в ответ представила видение шагов, которые ЕС мог бы осуществить для оказания практической помощи в этой ситуации.
"Лучшее послание, которое вы (европейцы – 24 канал) можете прислать России – это действия. Даже если вы начнете готовить новые ограничительные меры против России, это будет для нее сигналом", – пояснил глава МИД Украины.
Он добавил, что в случае, если Россия решит продвигаться дальше, то Европа будет готова немедленно принять решения, которые сделают цену российской агрессии неприемлемой. Следует доказать государству-агрессору, что ЕС может решительно действовать.
Обострение на востоке Украины: что известно
- По информации СМИ, Великобритания может направить в Украину 600 спецназовцев из-за опасений российской агрессии.
- Кулеба призвал Евросоюз принять меры для предотвращения угрозы Кремля. Это произошло во время разговора по телефону с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что уровень опасности вторжения России напоминает ситуацию 2014 года, когда произошло вторжение на Донбасс.
- В НАТО уверяют, что готовы к любому сценарию в Украине.