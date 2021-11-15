Наращивание войск у границы Украины – часть стратегии Путина против Европы, – Кулеба

Россия вновь наращивает войска вдоль границ Украины. Это является частью общей стратегии Владимира Путина по дестабилизации Европы.

Такое заявление в Брюсселе по итогам дискуссии во время делового завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС сделал Дмитрий Кулеба.

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Кулеба о цели Путина

Украинский министр отметил, что одной из главных целей его визита является проинформировать друзей и партнеров о безопасности вдоль границы между Россией и Украиной, в частности на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе.

Мое послание к министрам было простым: мы не должны видеть российское военное наращивание и агрессивные намерения в отношении Украины изолировано от других элементов российской стратегии в Европе,

– подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что Россия заинтересована в

искусственно созданном миграционном кризисе на границах с Польшей и Литвой,

использовании газа как оружия против ЕС,

концентрированных кампаниях дезинформации в странах ЕС с целью посеять раздор между ними и между правительствами и обществами в каждой из них.

Просьба Кулебы к министрам стран ЕС

По словам Кулебы, европейские министры выразили полную поддержку и солидарность с Украиной. Украинская сторона в ответ представила видение шагов, которые ЕС мог бы осуществить для оказания практической помощи в этой ситуации.

"Лучшее послание, которое вы (европейцы – 24 канал) можете прислать России – это действия. Даже если вы начнете готовить новые ограничительные меры против России, это будет для нее сигналом", – пояснил глава МИД Украины.

Он добавил, что в случае, если Россия решит продвигаться дальше, то Европа будет готова немедленно принять решения, которые сделают цену российской агрессии неприемлемой. Следует доказать государству-агрессору, что ЕС может решительно действовать.

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