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      Нардеп просит ГБР открыть производство против Зеленского: фотофакт

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      Нардеп просит ГБР открыть производство против президента
      Нардеп просит ГБР открыть производство против президента / Getty images

      Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко просит ГБР открыть производство относительно Владимира Зеленского за "злоупотребление властью".

      Речь идет об инциденте, когда Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Дональдом Трампом сказал, что следующим генеральным прокурором Украины "будет 100% его человек".

      К теме: Зеленский о скандале с Трампом: можем создать совместный следственный комитет

      Гончаренко написал в фейсбуке, что в словах Зеленского можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением»).

      Нардеп считает, что назначенный генпрокурор Рябошапка не может выполнять свои обязанности и независимо проводить расследование в отношении президента и его окружения.

      звернення гончаренка зеленський дбр
      ​Обращение Гончаренко в ГБР / Фото с фейсбука Алексея Гончаренко

      дбр гончаренко зеленський
      Текст обращения Гончаренко в ГБР относительно Зеленского / Фото с фейсбука Алексея Гончаренко

      Гончаренко добавил, что президент Украины не может обещать кому бы то ни было, что "дело будет расследовано или что он поручит генпрокурору что-то сделать".

      Мы все же живем в демократической, а не монархической стране. Уверен, что ГБР начнет уголовное расследование по данному высказыванию Владимира Зеленского,
      – подытожил народный избранник.

      Что Зеленский сказал Трампу о генпрокуроре?

      Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      Зеленский сказал Трампу, что следующим прокурором Украины будет его человек и он разберется с этим делом.

      Что говорит президент: Трамп не требовал от меня расследование Байдена в обмен на встречу

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Этот скандал не прошел без последствий – именно из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      Все, что известно о новом генпрокурора Украины Руслана Рябошапко – читайте по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка Расследования Европейская солидарность Криминальные новости Государственное бюро расследований Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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