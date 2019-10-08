Нардеп просить ДБР відкрити провадження проти Зеленського: фотофакт

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко просить ДБР відкрити провадження щодо Володимира Зеленського за "зловживання владою".

Йдеться про інцидент, коли Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Дональдом Трампом сказав, що наступним генеральним прокурором України "буде 100% його людина".

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Гончаренко написав у фейсбуці, що у словах Зеленського можна побачити ознаки злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Нардеп вважає, що призначений генпрокурор Рябошапка не може виконувати свої обов’язки та незалежно проводити розслідування щодо президента і його оточення.



Звернення Гончаренка до ДБР/ Фото з фейсбуку Олексія Гончаренка



Текст звернення Гончаренка до ДБР щодо Зеленського/ Фото з фейсбуку Олексія Гончаренка

Гончаренко додав, що президент України не може обіцяти кому б то не було, що "справа буде розслідувана або що він доручить генпрокурору щось зробити".

Ми все таки живемо в демократичній, а не монархічній країні. Впевнений, що ДБР почне кримінальне розслідування щодо даного висловлювання Володимира Зеленського,

– підсумував народний обранець.

Що Зеленський сказав Трампу про генпрокурора?

Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

Зеленський сказав Трампу, що наступним прокурором України буде його людина і він розбереться з цією справою.

Що каже президент: Трамп не вимагав від мене розслідування щодо Байдена в обмін на зустріч

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

Все, що відомо про нового генпрокурора України Руслана Рябошапку – читайте за посиланням.