"Коллеги и друзья" внесли залог в 2,2 миллиона: нардепа Алексеева отпустили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста нардепа от "Европейской солидарности" Сергея Алексеева, подозреваемого в мошенничестве. За него внесли залог в размере 2,2 миллиона гривен.

Нардеп сообщил, что залог внесли его "друзья и коллеги" днем раньше – вечером 3 июля, а вышел он сегодня после обеда. Алексеев продолжает настаивать, что дело против него исключительно "политическое".

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По его словам, дальше будет решаться, идти ли ему на оправдательный приговор или на закрытие дела.

Дела там нет, говорят самые лучшие адвокаты. Это только основание оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела,

– заявил Алексеев.

Детали дела против Алексеева

СБУ задержала нардепа от ЕС Сергея Алексеева по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах 30 июня. СБУ поймала Алексеева "на горячем" – при получении второй части суммы взятки.

Нардепу сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.