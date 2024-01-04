Нардепу Николаенко, который насмерть сбил девушку, изменили меру пресечения

Народному депутату Андрею Николаенко изменили меру пресечения по делу об аварии, в которой он насмерть 18-летнюю девушку возле Житомира.

По данным следствия, он превысил скорость. В частности, его машина двигалась со скоростью около 146 километров в час, хотя на этом участке дороги разрешено ехать 110 километров в час.

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Что известно об изменении меры пресечения нардепу

Пресс-служба Печерского суда города Киева рассказала журналистам, что меру пресечения нардепу изменили 29 декабря 2023 года.

29 декабря определение следственного судьи о том, что подозреваемому отказано в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте и применена мера пресечения в виде личного обязательства. Это возложение на подозреваемого соответствующих обязанностей, которые он обязан исполнять. В частности, среди прочего были возложены обязанности не изменять место жительства, место работы без уведомления следователя, прокурора или суда, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие ему право выезда за границу,

– заявили в суде.

Меру пресечения избрали до 6 февраля 2024 года. Следует заметить, что политик еще в ноябре просил суд, чтобы его взяли на поруки. По его словам, он не прячется, а девушка перебегала дорогу в неустановленном месте.

Перед этим Николаенко в ноябре 2023 года избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест на 60 суток без возможности внесения залога. Также он все это время вынужден был носить электронный браслет и сдать паспорт. Решение суда должно было действовать до 4 января 2024 года.

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