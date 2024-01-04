Нардепу Николаенко, который насмерть сбил девушку, изменили меру пресечения
Источник:Суспильное
Народному депутату Андрею Николаенко изменили меру пресечения по делу об аварии, в которой он насмерть 18-летнюю девушку возле Житомира.
По данным следствия, он превысил скорость. В частности, его машина двигалась со скоростью около 146 километров в час, хотя на этом участке дороги разрешено ехать 110 километров в час.
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Что известно об изменении меры пресечения нардепу
Пресс-служба Печерского суда города Киева рассказала журналистам, что меру пресечения нардепу изменили 29 декабря 2023 года.
29 декабря определение следственного судьи о том, что подозреваемому отказано в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте и применена мера пресечения в виде личного обязательства. Это возложение на подозреваемого соответствующих обязанностей, которые он обязан исполнять. В частности, среди прочего были возложены обязанности не изменять место жительства, место работы без уведомления следователя, прокурора или суда, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие ему право выезда за границу,
– заявили в суде.
Меру пресечения избрали до 6 февраля 2024 года. Следует заметить, что политик еще в ноябре просил суд, чтобы его взяли на поруки. По его словам, он не прячется, а девушка перебегала дорогу в неустановленном месте.
Перед этим Николаенко в ноябре 2023 года избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест на 60 суток без возможности внесения залога. Также он все это время вынужден был носить электронный браслет и сдать паспорт. Решение суда должно было действовать до 4 января 2024 года.
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Что известно об аварии, в которой погибла молодая девушка
- 3 ноября ориентировочно в 09:45 на трассе Киев – Чоп в районе села Березовцы Mercedes-Benz GLE, за рулем которого находился нардеп Андрей Николаенко, сбил пешехода. Под колесами автомобиля оказалась 18-летняя местная жительница, которая умерла на месте от полученных травм.
- Впоследствии депутат подтвердил, что сбил пешехода, а также заявил, что "был трезвым, не нарушал правила, но трагедии избежать не удалось". Политик добавил, что с ним произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым он управлял, погиб человек. Он заявил, что готов сотрудничать со следователями.
- Андрею Николаенко сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.