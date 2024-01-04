За даними слідства, він перевищив швидкість. Зокрема, його машина рухалась зі швидкістю близько 146 кілометрів на годину, хоч на цій ділянці дороги дозволено їхати 110 кілометрів на годину.

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Що відомо про зміну запобіжного заходу нардепу

Пресслужба Печерського суду міста Києва розповіла журналістам, що запобіжний захід нардепу змінили 29 грудня 2023 року.

29 грудня ухвала слідчого судді про те, що підозрюваному відмовлено у задоволені клопотання про домашній арешт і застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Це покладення на підозрюваного відповідних обов'язків, які він має виконувати. Зокрема, серед іншого було покладено обов'язки не змінювати місце проживання, місце роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають йому право виїзду за кордон,

– заявили у суді.

Запобіжний захід обрали до 6 лютого 2024 року. Варто зауважити, що політик ще у листопаді просив суд, щоб його взяли на поруки. За його словами, він не ховається, а дівчина перебігала дорогу в невстановленому місці.

Перед цим Ніколаєнку у листопаді 2023 року обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 60 діб без можливості внесення застави. Також він увесь цей час був змушений носити електронний браслет та здати паспорт. Рішення суду мало діяти до 4 січня 2024 року.

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