На смерть сбил 18-летнюю девушку: нардепу Николаенко сообщили о подозрении
Источник:Офис генпрокурора
Утром 3 ноября в Житомирской области нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку. Андрею Николаенко сообщили о подозрении.
Об этом стало известно 6 ноября. Николаенко подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей.
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Николаенко грозит до 8 лет тюрьмы
В Офисе генпрокурора и ГБР уточнили, что речь идет о части 2 статьи 286 Уголовного кодекса. Заметим, что согласно санкции, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения,
– отметили в ГБР.
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Кратко, что известно о смертельном ДТП
- По данным следствия, около 10 часов утра 3 ноября на трассе Киев – Чоп вблизи села Березовка автомобиль под управлением нардепа совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть.
- К сожалению, от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что, по предварительным данным, нардеп, нарушая Правила дорожного движения, превысил разрешенную максимальную скорость движения.
- Через несколько часов после ДТП Андрей Николаенко подтвердил, что под колесами его автомобиля погиб человек.
- Нардеп заверил, что всячески будет способствовать следственным действиям, которые проводит ГБР, и добровольно пройдет все необходимые экспертизы.
- "Я был трезвым, я не нарушал правила, но трагедии избежать не удалось", – писал Николаенко.
- Дмитрий, родственник погибшей, рассказал журналистам, что ее зовут Виктория Назарова. В этом году девушка окончила школу, училась в училище на швею. Виктория была сиротой.