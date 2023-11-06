На смерть сбил 18-летнюю девушку: нардепу Николаенко сообщили о подозрении

Утром 3 ноября в Житомирской области нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку. Андрею Николаенко сообщили о подозрении.

Об этом стало известно 6 ноября. Николаенко подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей.

Узнайте больше Нардеп Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку: все, что известно о трагическом ДТП

Николаенко грозит до 8 лет тюрьмы

В Офисе генпрокурора и ГБР уточнили, что речь идет о части 2 статьи 286 Уголовного кодекса. Заметим, что согласно санкции, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения,

– отметили в ГБР.

К теме За 40 минут до смертельного ДТП Николаенко получил штраф за превышение скорости

Николаенко сообщили о подозрении/ Фото Офиса генпрокурора

Кратко, что известно о смертельном ДТП