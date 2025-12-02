Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал.
Какая ситуация в Верховной Раде?
Оппозиционные депутаты снова парализовали работу Верховной Рады, заблокировав трибуну. Фракция "Европейская солидарность" вышла к президиуму с требованием отправить правительство в отставку, выкрикивая: "Правительство – вон!".
Со своей стороны спикер Руслан Стефанчук заявил, что на сегодняшнем заседании парламент должен был принять ряд важных решений, в частности по переводу международной конвенции и изъятия из документа русского языка.
Впрочем из-за блокирования он объявил перерыв.
Накануне Железняк заявлял, что ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не готова поддержать проект Госбюджета-2026.
По словам депутата Алексея Гончаренко, даже участие премьера Юлии Свириденко на Согласительном совете не изменило напряженной ситуации.
Что этому предшествовало?
Заметим, что 18 ноября в Верховной Раде депутаты от "ЕС" тоже блокировали трибуну, что сорвало рассмотрение кадровых вопросов, в частности увольнение министра энергетики Германа Галущенко и его заместителя Светланы Гринчук.
Тогда председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал блокирование трибуны парламента безответственным поведением и политическим саботажем во время войны.
Из-за разоблачения масштабной схемы злоупотреблений в энергетике отдельные депутаты "Слуги народа" со своей стороны призвали сформировать правительство и коалицию "национальной устойчивости".
Президент провел встречу с провластным большинством в Раде. Он подчеркнул, что внутренняя стабильность страны важна для укрепления позиций Украины на международной арене. Он подчеркнул, что парламент военного времени должен оставаться дееспособным, а решения должны работать на государство.