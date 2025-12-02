Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Какая ситуация в Верховной Раде?

Оппозиционные депутаты снова парализовали работу Верховной Рады, заблокировав трибуну. Фракция "Европейская солидарность" вышла к президиуму с требованием отправить правительство в отставку, выкрикивая: "Правительство – вон!".

Со своей стороны спикер Руслан Стефанчук заявил, что на сегодняшнем заседании парламент должен был принять ряд важных решений, в частности по переводу международной конвенции и изъятия из документа русского языка.

Впрочем из-за блокирования он объявил перерыв.

Смотрите кадры блокирования трибуны в ВР / Видео: Ярослав Железняк

Накануне Железняк заявлял, что ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не готова поддержать проект Госбюджета-2026.

По словам депутата Алексея Гончаренко, даже участие премьера Юлии Свириденко на Согласительном совете не изменило напряженной ситуации.

Что этому предшествовало?