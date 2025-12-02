Про таке написав народний депутат Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

Яка ситуація у Верховній Раді?

Опозиційні депутати знову паралізували роботу Верховної Ради, заблокувавши трибуну. Фракція "Європейська солідарність" вийшла до президії з вимогою відправити уряд у відставку, вигукуючи: "Уряд – геть!".

Зі свого боку спікер Руслан Стефанчук заявив, що на сьогоднішньому засіданні парламент мав ухвалити низку важливих рішень, зокрема щодо перекладу міжнародної конвенції й вилучення з документа російської мови.

Втім через блокування він оголосив перерву.

Дивіться кадри блокування трибуни у ВР / Відео: Ярослав Железняк

Напередодні Железняк заявляв, що жодна фракція, окрім "Слуги Народу", не готова підтримати проєкт Держбюджету-2026.

За словами депутата Олексія Гончаренка, навіть участь прем'єрки Юлії Свириденко на Погоджувальній раді не змінила напруженої ситуації.

Що цьому передувало?