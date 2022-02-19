Нардепы и журналисты попали под обстрел на Донбассе: видео обстрела

Нардепы и чиновники, а также представители СМИ, 19 февраля посещают Донбасс. На одной из позиций они попали под обстрел, поэтому их экстренно перевели в укрытие.

Об этом сообщила в соцсетях пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук. Обстрел произошел в районе поселка Новолуганское.

К теме Верещук и "слуги" уже прибыли в зону проведения ООС

Обстрел произошел в районе Новолуганского

В зоне обстрела оказались народные избранники и журналисты. Пострадавших нет. Также пресс-секретарь "Слуги народа" обнародовала видео, которое снято уже из укрытия, на нем слышны взрывы.

Вот опять что-то прилетело, совсем рядом,

– комментирует звук взрыва Давид Арахамия.

Видео из укрытия/видео Юлии Палийчук:

Арахамия уже из автомобиля рассказал об обстреле

Следующее видео, которое обнародовала пресс-секретарь "Слуг народа", было записано уже в автомобиле. Давид Арахамия рассказывает, что нардепы ездили вместе с иностранными журналистами и смотрели на позиции военных.

В Новолуганском мы подъехали на наблюдательный пункт и начали прилетать туда снаряды – 122 миллиметра. Мы спрятались в блиндаже. Иностранные журналисты были шокированы,

– отметил глава фракции.

Арахамия подчеркнул, что журналисты воочию увидели, как нарушают минские договоренности и используют запрещенное вооружение. Политик говорит, что было около 10 – 12 снарядов. Когда ситуация стабилизировалась, то они переехали в другой пункт.

Арахамия рассказывает об обстреле / видео Юлии Палийчук:

Ранее Палийчук сообщила о визите на позицию вблизи Светлодарска

В предыдущей заметке Палийчук сообщила, что представители "Слуги народа" вместе с журналистами из западных СМИ побывали на позициях украинских сил в районе Светлодарска.

Нардепы поговорили с военными относительно оперативной обстановки и обострения, которое наблюдается в течение последних дней.

Важно Должны провести серию терактов: в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", – разведка

Какие народные депутаты сейчас находятся на Донбассе:

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич,

Юрий Мисягин,

Марьяна Безуглая.

Также в зоне проведения Операции Объединенных сил находятся вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и глава МВД Денис Монатырский.