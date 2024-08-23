Индия готова сделать проактивный вклад в мир, – премьер Моди во время визита в Киев

Премьер-министр Индии заявил, что его страна выступает за мирное урегулирование российско-украинской войны. Более того, Нарендра Моди подчеркнул, что Индия готова сделать проактивный вклад для мира.

В пятницу, 23 августа, индийский лидер прибыл в Украину где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После диалога во время брифинга политики озвучили ряд важных тезисов, в частности относительно мира – информирует 24 Канал.

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Позиция Индии относительно войны и мира

По словам Моди, сам его приезд в Киев является историческим событием в украинско-индийских отношениях, ведь это впервые, когда премьер-министр Индии посещает Украину. Символично, что произошло это накануне Дня Независимости Украины.

Завтра ваш национальный день (24 августа, День Независимости – 24 Канал). Это очень важный день. От себя лично и от имени 1,4 миллиарда людей Индии я выражаю вам наилучшие пожелания и надеюсь на мир и процветание Украины.

Как констатировал индийский премьер, его государство придерживается двух принципов в отношении российско-украинской войны:

оказывать гуманитарную помощь;

держаться как можно дальше от войны.

Мы убежденно держались как можно дальше от войны, но это никогда не означало, что мы были просто равнодушными наблюдателями. Мы никогда не брали на себя такую роль. Мы никогда не были нейтральными. И с первого дня у нас была своя сторона. Нашей стороной был мир.

Моди вспомнил, что недавно посещал Россию, встречался с Путиным, где четко сказал ему: проблемы нельзя решить на поле боя. Премьер Индии убежден, что единственный способ решить проблемы – это пойти путем диалога и дипломатии.

Я хотел бы, чтобы мы все работали над скорейшим восстановлением мира. Индия будет готова сделать свой проактивный вклад в достижение этой цели... И я лично, как друг, если есть какая-то роль, которую я могу сыграть, я очень хотел бы сыграть эту роль для достижения мира.

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Отметим, что официальная цель визита Моди в Украину – укрепление экономических связей, сотрудничество в сельском хозяйстве и обороне, а также обсуждение Формулы мира.

Президент Зеленский информировал, что подписал с Моди четыре документа о сотрудничестве. Речь идет о решениях в таких отраслях, как медицина, сельское хозяйство, гуманитарная помощь и культура.