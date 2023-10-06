154 удара плетью в самой страшной тюрьме Ирана: за что Наргес Мохаммади дали Нобелевскую премию

6 октября Норвежский Нобелевский комитет объявил лауреатку Нобелевской премии мира в 2023 году. Ею стала известная иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Она стала девятнадцатой женщиной за всю историю Нобелевской премии мира, кто получал эту награду. Но для Мохаммади она дается страшной ценой.

Выбор иранской правозащитницы не был неожиданным. Наргес Мохаммади была среди фаворитов. Их список обнародовал Директор Института исследования мира в Осло Хенрик Урдал в традиционном "шорт-листе". 24 Канал рассказывает об основных моментах из биографии нобелевской лауреатки.

К теме Без мира, но с Нобелевской премией: почему в этом году обошлось без скандалов

За борьбу против угнетения женщин

Господин Урдал предполагал, что Мохаммади получит премию вместе с афганской журналисткой и активисткой за права женщин Махбубой Серадж, которая занимается этим непосредственно в стране, где к власти пришли исламские фундаменталисты из движения Талибан.

Впрочем, Нобелевский комитет решил не привлекать внимание к Серадж и, видимо, лишний раз не подвергать ее опасности, а потому была объявлена единственная победительница – Наргес Мохаммади.

Она победила 350 других номинантов, из них 258 человек и 92 организации. 351 претендент – это второе в истории рекордное количество номинантов на Премию мира.

В официальном пресс-релизе Нобелевского комитета так объясняются мотивы присуждения премии госпоже Мохаммади: "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за защиту прав человека и свободы для всех".

Мы живем в очень взаимосвязанном мире. Сейчас люди в Иране борются за свободу. Наше будущее зависит от их успеха,

– поздравила лауреатку Александра Матвийчук, руководительница Украинского центра гражданских свобод, которая тоже получила Нобелевскую премию мира в прошлом году.

Иран в ожидании перемен

Наргес Мохаммади получит денежный приз в 11 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов), диплом и золотую медаль. Ее имя и год награждения будут вынесены на ребро почетной награды. Однако главным является привлечение внимания к ужасному и жестокому нарушению прав женщин в Иране со стороны местных властей.

В сентябре 2022 года брутальное убийство иранскими силовиками 22-летней девушки Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба и забили до смерти, вызвало массовые протесты в Иране, что вылилось в длительное противостояние с многочисленными жертвами с обеих сторон.

По подсчетам Организации Объединенных Наций, сотни людей были убиты во время подавления протестов, в том числе не менее 44 несовершеннолетних, а около 20 000 иранцев были арестованы. Хотя протесты продолжались месяцами, их постепенно подавили.

Эти события показали, что значительная часть иранцев, прежде всего – молодежь, не желает жить по средневековым законам фундаменталистов и вымышленного ими "традиционного общества". Во главе протестов часто были иранские женщины, а их голосом стала Наргес Мохаммади.

Объявляя имя лауреатки, глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен начала свою речь с лозунга, под которым тысячи иранских женщин вышли на улицы Ирана после гибели Махсы Амини: "Женщины. Жизнь. Свобода".

Биография Наргес Мохаммади

Наргес Мохаммади 51 год, она родилась 21 апреля 1972 года в Зенджане, городе на севере Ирана, населенном в основном этническими азербайджанцами. Молодые годы Наргес Мохаммади провела в провинции Курдистан. Поэтому ее часто называют также и курдской правозащитницей.

Наргес Мохаммади – один из лидеров иранского "Центра защитников прав человека" (DHRC). В 2003 году Нобелевскую премию мира получила руководитель фонда иранская адвокат Ширин Эбади, фактически за то же, что и 20 лет спустя Наргес Мохаммади.

Мохаммади начала свою правозащитную деятельность еще в 1990-х, когда была студенткой физического факультета Международного университета имама Хомейни в Казвине. После получения диплома Наргес работала инженером и параллельно начала писать авторские колонки в местные СМИ.

До этого Наргес писала статьи в студенческой газете и это было нечто похожее на хобби. Еще одним увлечением студентки был альпинизм, однако из-за ее "политической неблагонадежности" власти запретили Мохаммади восхождение. Эти идиотские ограничения хорошо показывают абсурдную действительность, которая ныне царит в Иране.



Наргес Мохаммади / фото Maryam Foumani из соцсети Х

С 2003 года она начала работу в тегеранском Центре защиты прав человека, основанном другим иранским адвокатом и активисткой, лауреаткой Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

Репрессии и заключения в самой жуткой тюрьме Ирана

Первый приговор, 2 года за решеткой, Наргес Мохаммади получила уже в 2011 году. Впрочем, тюрьма не убедила ее замолчать, после выхода на свободу Мохаммади вернулась к активной правозащитной деятельности. Но уже в 2015-м Мохаммади ждал новый арест.

С мая 2016 года Наргес Мохаммади находится в тюрьме, новый срок – 16 лет. За решеткой она оказалась опять же из-за своей правозащитной деятельности, то есть именно за то, за что получила Нобелевскую премию мира, – борьбу за права женщин и отмену смертной казни.

Свой срок Мохаммади отбывала в Тегеране в тюрьме для политических заключенных Эвин – одно из самых страшных мест на земле.

В тюрьме принципиально не держат кровати и белье – заключенные вынуждены спать на бетонном полу, кутаясь в легкое одеяло. "Визитной карточкой" тюрьмы Эвин является изнасилование – тюремщикам без разницы кого насиловать – мужчин или женщин. Один из бывших заключенных Эвин вспоминал, что однажды ночью над ним издевались семь раз.



Тюрьма Эвин снаружи / фото iranfocus

В 2020 году Наргес Мохаммади освободили и она использовала это, чтобы рассказать правду об Эвине. Мохаммади рассказала о практике сексуального насилия в тюрьме, жертвой которого сама стала.

В конце 2021 года Наргес Мохаммади снова оказалась за решеткой, сейчас женщина находится в той же тюрьме Эвин.

Наргес Мохаммади находится в тюрьме прямо сейчас, пока я произношу эти слова,

– сказала Райс-Андерсон.

Семья и личная жизнь

Иранские власти пока публично не отреагировали на новость о награждении Мохаммади. Аналитик, приближенный к власти в Тегеране Мохаммад Маранди, написал на сайте X: "Запад потерпел неудачу в своей операции по смене режима, и это ничего не изменит. Это лишь показывает, насколько разные структуры на Западе связаны между собой".

Муж Наргес Мохаммади – известный иранский журналист Таги Рахмани, он также – политический заключенный. Пара поженилась в 1999 году, вскоре Рахмани оказался за решеткой, где провел почти 14 лет. В 2012 году он вышел на свободу и эмигрировал во Францию. Тем временем его жена осталась в Иране.

У супругов – двое детей-близнецов.

Мохаммади пообещала остаться в Иране и продолжать свою деятельность, даже если это означает провести остальную жизнь в тюрьме.

Стоя бок о бок с храбрыми матерями Ирана, я буду продолжать бороться против непрекращающейся дискриминации, тирании и гендерного угнетения со стороны деспотического религиозного правительства, пока не будут освобождены женщины.

– подчеркнула она.

Семья новой нобелевской лауреатки, которая находится в тысяче километров от нее в Париже, признала, что эта "победа" далась ей нелегкой ценой, и семья каждый день опасается за ее жизнь и пока не способна на что-то повлиять.



Али Рахмани и Таги Рахмани, сын и муж Наргес Мохаммади, стоят возле семейных фотографий в своей парижской квартире вскоре после объявления Нобелевской премии / фото Джульетты Герон-Габриэль / The New York Times

Голос иранских женщин

Даже из-за решетки голос Мохаммади слышит весь мир – она выступает против пыток и сексуального насилия, применяемого к политическим заключенным-женщинам в иранских тюрьмах.

Также Наргес Мохаммади активно поддержала протесты в 2022 году и организовала несколько акций солидарности среди заключенных, за что иранские власти еще больше усилили и без того жесткие условия ее заключения.

Всего режим религиозных фанатиков 13 раз арестовывал Мохаммади, 5 раз она была осуждена, совокупный срок заключения31 год,

Кроме страшной истории наказаний и репрессий у Наргес Мохаммади есть большая история достижений и наград. Она отмечена премией Сахарова, премией Улофа Пальме, всемирной премией ЮНЕСКО, а также внесена в Топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии BBC.

Награда Нобелевской премии мира в 2023 – самая высокая награда в этом списке и признание, что ее жертва не напрасна.