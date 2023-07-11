За деньги "можно": нардепу, продававшей разрешения на пересечение границы, объявили подозрение

Во время действия военного положения только за некоторыми исключениями военнообязанные мужчины могут пересекать государственную границу Украины. На этом решили обогатиться народная депутат и ее помощница, которые за взятку пообещали предоставить разрешение на выезд украинцу.

За свои услуги по обеспечению пересечения границы подозреваемые требовали 5,3 тысяч долларов США, то есть более 190 тысяч гривен. Женщинам САП и НАБУ уже сообщили о подозрении.

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Разрешение предоставили как волонтеру

В ходе досудебного расследования следователи установили, что депутат совместно со своей помощницей пообещала посодействовать украинцу в выезде за границу за денежное вознаграждение. За 5,3 тысячи долларов они должны были:

обеспечить принятие решения о разрешении на выезд за пределы Украины уполномоченными лицами областной военной администрации,

обеспечить внесение соответствующих сведений в информационную систему "Путь".

В дальнейшем соучастниками организовано послание обращения благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА принято решение о предоставлении разрешения указанному гражданину на проезд в качестве волонтера через государственную границу Украины с целью перевозки гуманитарного груза на территорию Украины,

– сообщили в САП.

Когда разрешение на пересечение границы женщины получили, помощница народной депутатки 5 июля встретилась с заказчиком и получила от него вторую часть оговоренных средств в сумме 2800 долларов США. Именно после получения второго "транша" НАБУ и САП разоблачили преступление.

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Женщинам грозит лишение свободы

Как сообщили в НАБУ, во вторник, 11 июля, прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении народной депутатке в злоупотреблении влиянием. Ее помощнице сообщили о подозрении ранее, 9 июля.

Действия должностных лиц уже квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

части 2 статьи 28 "Совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору",

части 2 статьи 369-2 "Злоупотребление влиянием".

Отметим, что согласно УКУ, такое правонарушение карается штрафом от 2 000 до 5500 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следствие устанавливает другие возможные эпизоды преступной деятельности лиц.

Кто мог торговать выездом за границу