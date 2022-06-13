"Народный милиционер" оккупантов воевал против своего сына и расстреливал из танков жилые дома

Российские оккупанты похожи на людей только извне. Что касается нравственных качеств, то они у них просто атрофированы.

Истории задержанных российских оккупантов – это что-то вне понимания. Они с удовольствием стреляют не только по мирному безоружному населению, но и по собственным детям.

Читайте также 55 стран, даже самые отдаленные: кто воюет за Украину в Интернациональном легионе

"Народный милиционер", воевавший против сына

В Северодонецке нашим героям удалось взять в плен нескольких русских оккупантов. Одним из них оказался предатель Украины.

Некий Николай Замогильный был жителем украинского Донецка. После оккупации города в 2015 решил стать на сторону врага и пошел воевать против Украины в составе "народной милиции" так называемой "ДНР". Он стал боевиком танкового подразделения.

У меня семья: жена и сын с 2014 проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ. Мой сын воюет на стороне Украины,

– сказал оккупант.

Когда россияне начали совершать против Украины полномасштабное наступление, оккупанта перебросили в Луганскую область. Предатель рассказал о том, что обстреливал из танка химический завод "Заря" в Рубежном, а также драматический театр и жилые дома в Северодонецке. По его словам, он выполнял приказ "равнять все с землей", чтобы обеспечивать проходы для российской пехоты. Там наши герои взяли его в плен.

Война России против Украины: последние новости

Безумные потери российских оккупантов начали сказываться. Враг бросает на захват всего Донбасса большие силы, но успеха нет. Также стало известно, что у россиян очень большие проблемы с комплектованием подразделений Донбасса, им стало не хватать не только "пушечного мяса", но и людей.

В Одесской области мужчина, несмотря на запрет, пошел купаться на пляж и согнут от контакта с миной. Как выяснили следователи, мина у украинского берега была русской .

Смотрите видео по теме – у россиян очень большие потери в Северодонецке, но могут продвигаться благодаря авиации