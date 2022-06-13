Історії затриманих російських окупантів – це щось поза межами розуміння. Вони із задоволенням стріляють не лише по мирному беззбройному населенню, а й по власних дітях.

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"Народний міліціонер", який воював проти сина

У Сєвєродонецьку нашим героям вдалося взяти в полон декількох російських окупантів. Одним з них виявився зрадник України.

Такий собі Микола Замогильний був мешканцем українського Донецька. Після окупації міста у 2015 році вирішив стати на бік ворога та пішов воювати проти України у складі "народної міліції" так званої "ДНР". Він став бойовиком танкового підрозділу.

У мене сім'я: дружина та син із 2014 року проживають у місті Дніпрі. Я сам із 2015 року військовослужбовець "ДНР". 25 березня 2022 року ми висунулися, щоб розпочати активні бойові дії з ЗСУ. Мій син воює на боці України,

– сказав окупант.

Коли росіяни почали здійснювати проти України повномасштабний наступ, окупанта перекинули в Луганську область. Зрадник розповів про те, що обстрілював з танка хімічний завод "Зоря" у Рубіжному, а також драматичний театр та житлові будинки у Сєвєродонецьку. За його словами, він виконував наказ "рівняти все із землею", щоб забезпечувати проходи для російської піхоти.Саме там наші герої взяли його у полон.

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Шалені втрати російських окупантів почали даватися взнаки. Ворог кидає на захоплення всього Донбасу великі сили, але успіху не має. Також стало відомо, що в росіян дуже великі проблеми з комплектуванням підрозділів Донбасі, їм почало бракувати не лише "гарматного м'яса", а й людей.

В Одеській області чоловік попри заборону пішов купатися на пляж та зигинув від контакту з міною. Як з'ясували слідчі, міна біля українського берега була російською.

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