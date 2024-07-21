На Житомирщине работники облэнерго создали препятствия Госэнергонадзору, – Минэнерго
В Министерстве энергетики рассказали, что в Житомирской области работники облэнерго препятствовали Госэнергонадзору. Перед этим в регионе избегали отключений света.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник рассказал в эфире телемарафона, что Государственная инспекция энергетического надзора уже провела проверки относительно справедливого распределения света, пишет 24 Канал.
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Что известно о проверке Госэнергонадзора
Николай Колесник отметил, что Госэнергонадзор уже провел проверки в:
- Винницкой,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Ивано-Франковской,
- Кировоградской,
- Одесской областях.
В ходе проверок установили, что практически во всех областях не обеспечен максимально возможный размер равномерного распределения объемов электрической энергии. Больше всего нарушений обнаружили в Днепропетровской и Житомирской областях,
– заявил Колесник.
Он уточнил, что на Житомирщине работники облэнерго препятствовали установлению факта нарушения. То есть они не допускали к щитам.
В Днепропетровской области в несколько раз увеличили сроки применения графиков графиков почасовых отключений (ГПВ) и количество очередей.
"Таким образом отключение продолжалось более 7 часов. На сегодня есть соответствующие предписания Госэнергонадзора по прекращения этих нарушений и восстановления равномерного принципа распределения электрической энергии", – пояснил заместитель министра.
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Он добавил, что в случае, если ситуация не изменится, то облэнерго будут штрафовать. Николай Колесник объяснил, что проверки продолжают.