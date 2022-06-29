Европейский суд по правам человека принял новый иск против России
Европейский суд по правам человека 29 июня принял новый иск против России. Заявку наше государство подало за 6 дней до этого.
Это далеко не первое дело, в котором Украина пытается привлечь Россию к ответственности. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.
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Суд уже проинформировал Россию
Новое дело получило номер 11055/22. Правительство Украины в нем призвало рассмотреть массовые и грубые нарушения прав человека, совершаемые российскими военными с начала вторжения 24 февраля. Глава суда ЕСПЧ передал это дело в 4 секцию суда и проинформировал об этом Россию.
Подробнее об обвинении
Властям России предъявлены обвинения в нарушениях Европейской конвенции по правам человека, связанных с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.
В частности, говорится о нарушении:
- права на жизнь;
- запрета пыток;
- права на свободу и неприкосновенность;
- права на уважение частной и семейной жизни;
- права на свободу мысли и выражения;
- права на свободу собраний и ассоциаций;
- права на защиту собственности.
Сколько исков против России в ЕСПЧ
До этого суд получал от Украины и 5 других заявок, где просили признать Россию признать виновной в нарушении международного права. Однако было и 8 500 индивидуальных жалоб, где просили наказать агрессора.Обратите внимание! С документом ЕСПЧ относительно заявления Украины 23 июня можно ознакомиться по этой ссылке.
Россию уже выгнали из Совета ООН по правам человека
В настоящее время государство-террорист исключено из Совета ООН по правам человека. Решение о приостановлении ее членства было принято 7 апреля. Однако это не слишком что-то изменит. Ведь в России свое "законодательство" официально считается выше международного. А 18 мая их Госдума даже поддержала разрешение не выполнять решения ЕСПЧ.
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