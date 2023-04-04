В Черновцах старенький ВАЗ бросили на островке безопасности посреди дороги: вызывали кран

Утром 4 апреля неизвестный водитель в Черновцах оставил свой автомобиль ВАЗ на островке безопасности прямо посреди кольца с оживленным движением. Случилось это в районе кольца "Туриста".

Самого водителя рядом с автомобилем найти не удалось. Поэтому правоохранители были вынуждены забрать старенький ВАЗ на штрафплощадку.

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Покинутый автомобиль эвакуировали

Как рассказали в пресс-службе Управления патрульной полиции Черновицкой области, пока неизвестно, при каких обстоятельствах автомобиль попал на островок безопасности. Поэтому правоохранители работают над установлением всех обстоятельств.

А чтобы покинутый автомобиль не препятствовал движению других участников дорожного движения, его эвакуировали на штрафплощадку с помощью специального транспорта.

Вы оставили транспортное средство с нарушением правил дорожного движения? Ваш автомобиль существенно препятствует движению других участников дорожного движения? Будьте готовы к тому, что его эвакуируют,

– отметили в патрульной полиции.

Патрульные полицейские эвакуировали старенький автомобиль: видео

Правоохранители напомнили о возможных случаях эвакуации транспорта

В патрульной полиции Черновицкой области подчеркнули, что автомобили правонарушителей могут отправить на штрафплощадку при определенных нарушениях. В частности, если такой автомобиль осуществляет остановку или стоянку с нарушением ПДД и существенно препятствует дорожному движению.

Однако, если водитель присутствует на месте происшествия, эвакуация такого автомобиля-нарушителя не осуществляется. Тогда правоохранители составляют соответствующие административные материалы, после чего водитель должен убрать автомобиль с места, где парковка, остановка или стоянка запрещены.

Однако стоит обратить внимание, что у патрульных полицейских очень плотный график дежурства и они максимально быстро прорабатывают вызовы. А потому если водитель припарковался с нарушением и покинул свой автомобиль, то правоохранители не смогут ждать его возвращения.

Если вы вернулись на место припаркованного с нарушениями авто и не нашли свой транспорт, то необходимо позвонить на спецлинию 102.

Во Львове инспектором по парковке может стать любой желающий

Во Львове городской совет жителям города предложила стать инспекторами по парковке авто и отправлять фотографии с нарушениями в пределах акции "Донять фотонарушения парковок на ВСУ". Так львовяне и присоединятся к благоустройству города, и помогут в донации средств на ВСУ.

Кроме парковки Львовский городской совет попросил активно приобщаться к обеспечению порядка на дорогах. Для этого нужно фотографировать нарушителей правил дорожного движения.

Такая акция стартовала 30 марта, а присоединиться к ней может любой желающий. Для этого нужно воспользоваться страницами в соцсетях "Горячей линии" города: