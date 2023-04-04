Самого водія поряд з автівкою знайти не вдалося. Тож правоохоронці були вимушені забрати старенький ВАЗ на штрафмайданчик.

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Покинутий автомобіль евакуювали

Як розповіли у пресслужбі Управління патрульної поліції Чернівецької області, наразі невідомо, за яких обставин автівка потрапила на острівець безпеки. Тож правоохоронці наразі працюють над встановленням усіх обставин.

А щоб покинутий автомобіль не перешкоджав руху інших учасників дорожнього руху, його евакуювали на штрафмайданчик за допомогою спеціального транспорту.

Ви залишили транспортний засіб з порушенням правили дорожнього руху? Ваш автомобіль суттєво перешкоджає руху інших учасників дорожнього руху? Будьте готові до того, що його евакуюють,

– зазначили у патрульній поліції.

Патрульні поліцейські евакуювали старенький автомобіль: відео

Правоохоронці нагадали про можливі випадки евакуації транспорту

У патрульній поліції Чернівецької області підкреслили, що автомобілі правопорушників можуть відправити на штрафмайданчик при певних порушеннях. Зокрема, якщо така автівка здійснює зупинку чи стоянку з порушенням ПДР та суттєво перешкоджає дорожньому руху.

Однак якщо водій присутній на місці події, евакуація такого автомобіля-порушника не здійснюється. Тоді правоохоронці складають відповідні адміністративні матеріали, після чого водій повинен прибрати автомобіль з місця, де паркування, зупинка чи стоянка заборонені.

Проте варто звернути увагу, що у патрульних поліцейських дуже щільний графік чергування і вони максимально швидко опрацьовують виклики. А тому якщо водій припаркувався з порушенням і покинув своє авто, то правоохоронці не матимуть змоги чекати на його повернення.

Тож якщо ви повернулися на місце припаркованого з порушеннями авто і не знайшли свій транспорт, то необхідно зателефонувати на спецлінію 102.

У Львові інспектором з паркування може стати кожен охочий

У Львові міська рада мешканцям міста запропонувала стати інспекторами з паркування авто та надсилати фотографії з порушеннями в межах акції "Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ". Так львів'яни і долучаться до благоустрою міста, і допоможуть у донації коштів на ЗСУ.

Окрім паркування Львівська міська рада попросила також активно долучатися до забезпечення порядку на дорогах. Для цього потрібно фотографувати порушників правил дорожнього руху.

Така акція стартувала 30 березня, а долучитися до неї може кожен охочий. Для цього потрібно скористатися сторінками у соцмережах "Гарячої лінії" міста: