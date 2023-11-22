Командование части на Черниговщине возместило часть ущерба, нанесенного государству

Одна из воинских частей в Черниговской области, в том числе, покупала генераторы по завышенной стоимости. В общем там нанесли ущерб государству почти на 40 миллионов гривен. Её командование возместило часть этих средств.

Чиновники подразделения возместили 1,7 миллиона гривен, информирует 24 Канал. 1,5 миллиона из них – наличными, а 200 тысяч гривен – имуществом. Отметим, что нарушение установил аудит Министерства обороны Украины.

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В частности, ущерб часть возместила дизельным топливом и аккумуляторами. Имущество внесли в учет воинской части и используют по назначению. А деньги засчитали на счет Минобороны.

Предварительно аудиторы установили, что командир незаконно принял решение о разбраковке военного имущества и сдаче его как металлолом. Впрочем, разобранные на металлолом агрегаты могли быть пригодны для восстановления поврежденной военной техники,

– сообщили в Министерстве обороны Украины.

В настоящее время сумма ущерба, нанесенного в этой воинской части, после того, как его частично возместили, составляет 37,1 миллиона гривен. Продолжается досудебное расследование.

Что известно о нарушениях в части

Служба внутреннего аудита Министерства обороны Украины вместе с правоохранителями проверила воинскую часть в Черниговской области. В общем там обнаружили 4 нарушения.

Самое большое из них – безосновательное завышение цены генераторов, которые закупили в 2022 году. Это нанесло ущерб государству на 37,1 миллиона гривен.

Чиновники воинской части заключали дополнительные договоры с поставщиками. Так изменялись условия сделки. В результате часть закупила меньше на 163 генератора, чем было нужно.

А большинство из закупленных генераторов не поставлялось в воинские части, а было на складах, когда были отключения света. В общей сложности на пользование выдали не более 15% генераторов от количества закупленных.

Также в части были обнаружены другие нарушения. Их общая сумма составляет 1,7 миллиона гривен. При этом во время проверки там препятствовали работе аудиторов.

Тем временем в Министерстве обороны Украины сообщили, что закупки продуктов для украинской армии хотят сорвать.