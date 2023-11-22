Посадовці підрозділу відшкодували 1,7 мільйона гривень, інформує 24 Канал. 1,5 мільйона з них – готівкою, а 200 тисяч гривень – майном. Зазначимо, що порушення встановив аудит Міністерства оборони України.

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Зокрема, збитки частина відшкодувала дизельним паливом та акумуляторами. Майно внесли в облік військової частини та використовують за призначенням. А гроші зарахували на рахунок Міноборони.

Попередньо аудитори встановили, що командир незаконно ухвалив рішення про розбракування військового майна та здачу його як металобрухт. Утім, розібрані на металобрухт агрегати могли бути придатні для відновлення пошкодженої військової техніки,

– повідомили в Міністерстві оборони України.

Нині сума збитків, які завдали у цій військовій частині, після того, як їх частково відшкодували, становить 37,1 мільйона гривень. Триває досудове розслідування.

Що відомо про порушення у частині

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України разом з правоохоронцями перевірила військову частину у Чернігівській області. Загалом там виявили 4 порушення.

Найбільше – безпідставне завищення ціни генераторів, які закупили у 2022 році. Це завдало збитків державі на 37,1 мільйона гривень.

Посадовці військової частини укладали додаткові договори із постачальниками. Так змінювали умови угоди. Унаслідок цього частина закупила менше на 163 генератори, аніж було треба.

А більшість із закуплених генераторів не постачалася до військових частин, а була на складах під час відключень світла. Загалом на користування видали не більше 15% генераторів від кількості закуплених.

Також у частині виявили інші порушення. Їхня загальна сума становить 1,7 мільйона гривень. При цьому під час перевірки там перешкоджали роботі аудиторів.

Тим часом у Міністерстві оборони України повідомили, що закупівлі продуктів для української армії хочуть зірвати.