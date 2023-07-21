США передают еще 4 NASAMS: станут ли они достойной альтернативой Patriot
США объявили новый пакет военной помощи Украине, он включает 4 ЗРК NASAMS. Однако для Украины в приоритете получить как можно больше ЗРК Patriot.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, NASAMS может работать против ракетных атак, но Patriot сбивает все.
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"Прекрасно, что нам дают еще дополнительно 4 NASAMS. Но мне бы хотелось увидеть все-таки 4 Patriot. Быстро получить и развернуть как можно больше установок Patriot – приоритет для нас", – убежден он.
Новые Patriot очень помогли бы Украине
Крамаров отметил, что в Европе, США есть пусковые установки Patriot, которые они могли бы сейчас оперативно передать Украине. К примеру, Штаты прикрыты пусковыми установками Patriot.
У нас сейчас в Украине две батареи ЗРК Patriot на дежурстве. Еще хотя бы 3 – 4 батареи очень помогли бы нам,
– сказал военный эксперт.
Ракета, которую выпускает комплекс NASAMS для отработки "Шахедов", намного дешевле одной ракеты комплекса Patriot, которая отработает по такой же цели. Как заявляли западные чиновники, их экономика тоже истощается.
Крамаров о NASAMS и Patriot: смотрите видео
Украина получит еще 4 NASAMS от США
- 19 июля Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов. В пакет вошли 4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы.
- Заметим, что первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS прибыли в Украину 7 ноября. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.
- NASAMS предназначен для уничтожения целей на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Максимальная дальность поражения колеблется от 25 до 50 километров, а высота – от 15 до 25. Ракета способна достигать скорости 4 900 километров в час.
- ЗРК обладает улучшенными радарами и мощными системами управления огнем. Кроме того, каждая из пусковых установок имеет по 6 ракет. Они могут одновременно ударить по одной или нескольким целям.