Уничтожено более 100 ракет: в Воздушных Силах впервые показали работу ПВО NASAMS

Украинское небо с ноября 2022 года защищают норвежско-американские ЗРК NASAMS. Однако впервые редкие кадры работы этих мощных комплексов ПВО показали только в апреле.

В Воздушных силах отметили, что NASAMS уже уничтожили более сотни российских ракет и дронов. В ВСУ показали видео работы этого ЗРК, от которого перехватывает дыхание.

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NASAMS уже сбили более 100 российских ракет и дронов

Украинские защитники одобрительно отзываются об этом комплексе. В частности, командир дивизиона ЗРК NASAMS Никита делится: "Это была мечта служить на каком-то более совершенном зенитном ракетном комплексе, чем С-300".

Военный отмечает, что С-300 уже стары и "доживают свое". Объясняет, запчастей нет, и техника практически работает на энтузиазме подразделений. Между тем у NASAMS гораздо все проще и надежнее.

За 5 месяцев боевой работы украинскими ЗРК NASAMS уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов,

– подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Начальник станции ЗРК Игорь рассказывает, что воины наблюдают всю обстановку на локаторе. "Вывод низколетающих целей, работаем в семи разных режимах", – отметил защитник.

Как работает NASAMS: смотрите видео

Командир дивизиона отметил, что всего NASAMS видит цели на расстоянии до 120 километров.

Кроме того, воздушные силы показали пункт боевого управления этого ЗРК. На мониторах операторы видят воздушную обстановку. "Все происходит очень быстро, нажимается на цель – элементарно или пальцами (ибо сенсорный экран) или курсором мыши, офицер боевого управления отдает приказ о порядке обстрела целей… Все, что будет в этом секторе, все будет уничтожаться автоматически", – добавляет командир дивизиона. .

На обнародованных кадрах также одна из пусковых установок. Командир рассказывает, что именно она уже уничтожила шесть крылатых ракет. Так что эта усановка – "наиболее боевая".

, что каждая из пусковых установок имеет по 6 ракет, которые способны одновременно ударить по одной или нескольким целям. Основными преимуществами этого ЗРК мобильность и высокая точность. NASAMS